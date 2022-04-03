ضبط حداد متهم بقتل شاب داخل شقته في حدائق أكتوبر بسبب 4800 جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط المتهم بإنهاء حياة شاب داخل شقته بدائرة أكتوبر، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق مع المتهم.

ضربة بالرأس تنهي حياة المجني عليه

وتلقى قسم شرطة حدائق أكتوبر، بلاغا يفيد بالعثور على جثة لشاب مصابا بالرأس داخل شقته بمحيط دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحة البلاغ، وبإجراء المعاينة والفحص تبين أن الشاب مصاب بكسر في الجمجمة إثر ضربة تلقاها على رأسه داخل منزله في منطقة حدائق أكتوبر.

مبلغ مالي من فئة الـ 200 جنيه كان وراء الجريمة

وكشفت التحريات الأولية عن أن المجني عليه استدعى حدادا «33 عاما»، إلى شقته للقيام بعمل بعض أعمال الصيانة، وأن المتهم رأى «رزمة» أوراق مالية من فئة الـ200 جنيه، في «جيب» المجني عليه، فأعوذ له الشيطان بضرب الشاب على رأسه بقطعة رخام، واستولى على المبلغ وفر هاربا.

وكشفت التحريات أيضا عن أن قيمة المبلغ المالي الذي استولى عليه المتهم 4800 جنيه، وأنه اشترى سلسلة من الذهب، و2 خاتم من الفضة، وهاتف محمول.

تفريغ كاميرات المراقبة

وقامت الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مكان الواقعة، وتبين صحة التحريات.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت جهة التحقيق بنقل جثة المجني عليه إلى المشرحة لتحديد سبب الوفاة، كما استعجلت الأجهزة الأمنية في تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة كاملة.