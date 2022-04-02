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سقوط هارب من «1160 سنة سجن» في الإسماعيلية: «عليه 136 قضية تزوير»

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محمد بركات
02:46 م | السبت 02 أبريل 2022
حبس

حبس

ألقت وزارة الداخلية القبض على أحد الهاربين مطلوب التنفيذ عليه في 136 جناية بتهم تزوير بلغت مدة السجن 1160 سنة، بعدما أكّدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام أنَّه تعمد تغيير محل إقامته والإقامة بشقة بعقار كائن بمنطقة الشيخ زايد دائرة قسم ثالث الإسماعيلية، خشية ضبطه، إذ أنَّه كان يقيم بدائرة قسم رمانة بشمال سيناء.

المتهم الهارف يعترف بجرائم التزوير

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بصحة الأحكام الصادرة ضده، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

 

 

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