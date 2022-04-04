صادرات الصناعات الغذائية تحقق 625 مليون دولار في أول شهرين من 2022

بلغت صادرات الصناعات الغذائية في أول شهرين من عام 2022 حوالي 625 مليون دولار محققة نسبة نمو قدرها 3% وقيمة نمو 17 مليون دولار مقارنة بصادرات الفترة نفسها من عام 2021، التي بلغت نحو 609 مليون دولار.

وبلغت صادرات شهر يناير 2022 حوالي 300 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 12% مقارنة بصادرات شهر يناير 2021، التي بلغت 267 مليون دولار، كما بلغت صادرات شهر فبراير 2022 حوالي 326 مليون دولار بنسبة تراجع 5% مقارنة بصادرات فبراير 2021، التي بلغت 342 مليون دولار، وفقا لـ هاني برزي رئيس المجلس التصديري.

379 مليون دولار صادرات إلى الدول العربية

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال أول شهرين من عام 2022 بقيمة 379 مليون دولار تمثل 61% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو بلغت 5% وقيمة نمو بلغت 20 مليون دولار، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 88 مليون دولار بنسبة تراجع 2% وتمثل 14% من إجمالي الصادرات، والدول الإفريقية غير العربية بقيمة 51 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات.

وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 12%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 34 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 9%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 73 مليون دولار والتي تمثل 12% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.

السعودية أهم دولة مستوردة للصناعات الغذائية

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال أول شهرين من عام 2022 فقد احتلت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 60 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 6%، يليها السودان بقيمة 52 مليون دولار ونسبة نمو 25%، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 34 مليون دولار ونسبة نمو 9%، وليبيا بقيمة 31 مليون دولار ونسبة تراجع 6%، والجزائر بقيمة 29 مليون دولار محققة نسبة تراجع 26%، وفلسطين بقيمة 28 مليون دولار محققة نسبة نمو 47%، والأردن بقيمة 25 مليون دولار ونسبة تراجع 4%، واليمن بقيمة 24 مليون دولار ونسبة نمو 60%، ولبنان بقيمة 22 مليون دولار ونسبة نمو 5%، وفى المركز العاشر سوريا بقيمة 21 مليون دولار ومحققة نسبة تراجع 13% بالمقارنة بصادرات نفص الفترة عام 2020.

السودان أهم دولة حققت زيادة في الصادرات الغذائية

واحتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال شهري يناير وفبراير من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 بقيمة صادرات 52 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 10 مليون دولار، يليها اليمن بقيمة صادرات 24 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 10 مليون دولار، وفلسطين بقيمة صادرات 28 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 9 ملايين دولار، وروسيا بقيمة صادرات 17 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 5 ملايين دولار، والمغرب بقيمة صادرات 16 مليون دولار وقيمة زيادة 5 ملايين دولار، وكينيا بقيمة صادرات 15 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 4 ملايين دولار، فرنسا بقيمة صادرات 10 ملايين دولار وقيمة زيادة بلغت 4 مليون دولار.

وهولندا بقيمة صادرات 14 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 3 ملايين دولار، والعراق بقيمة صادرات 19 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 3 ملايين دولار، وفي المركز العاشر السعودية بقيمة صادرات 60 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 3 ملايين دولار بالمقارنة بصادرات الفترة نفسها من عام 2021.