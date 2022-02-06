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اتحاد الصناعات يعلن إقامة أول مسابقة وطنية للمنتجات الغذائية التراثية

كتب:

صالح إبراهيم
03:14 م | الأحد 06 فبراير 2022
الصناعات الغذائية التراثية

الصناعات الغذائية التراثية

تشارك غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الأحد، في ندوة «المسابقة الوطنية للمنتجات الغذائية التراثية»، التي يتم تنظيمها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية-UNIDO، وتحت إشراف وزارة التجارة والصناعة المصرية .

وتفتتح فعاليات الندوة والمسابقة، كل من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ومحمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، وأحمد رزق نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية-اليونيدو، والمهندس كريم عفيفي المنسق الوطني للمسابقة

إقامة أول مسابقة وطنية للمنتجات الغذائية التراثية

وتستعرض غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، جهود الغرفة في التنسيق لإقامة أول مسابقة وطنية للمنتجات الغذائية التراثية، بالإضافة بروتوكولات التعاون وجهود الشراكة بين الغرفة والهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع الوعي بمتطلبات سلامة الغذاء والخدمات التمويلية المقدمة من البنك الأهلي المصري في إطار الشراكة الاستراتيجية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

17 ألف مصنع ومنشأة غذائية على مستوى الجمهورية

كما يتم استعراض، خدمات التدريب والاستشارات والتحاليل، التي يقدمها المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات وغيرها من الأنشطة والخدمات التي توفرها الغرفة لأعضائها على مستوى المصانع الغذائية بالجمهورية لنحو أكثر من 17 ألف مصنع ومنشأة غذائية.

ويشارك في فعاليات الندوة والمسابقة من المتحدثين، كل من الدكتور أمجد القاضي، المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي؛ للتعريف بخدمات المركز، ومراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي والحديث عن مشروع الابتكار في منتجات الألبان، والمهندس محمد كمال مدير إدارة المشروعات الدولية بمركز تحديث الصناعة؛ لاستعراض دور المركز في قطاع الصناعات الغذائية، والمهندس حسام شبكة ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن دور الجهاز في القطاع الغذائي والمسابقة الوطنية للمنتجات الغذائية التراثية.

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