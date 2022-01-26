«الصناعات الغذائية»: نهدف لصول صادرات تمور مصر إلى 100 مليون دولار

شارك المجلس التصديري للصناعات الغذائية فى المهرجان الدولى الخامس للتمور بواحة سيوة خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير 2022 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

فعاليات مهرجان التمور

يعد المجلس أحد الرعاة الرسميين للمهرجان بجانب المشاركة فى اللجنة التنظيمية للمهرجان، كما يقدم المجلس الدعم اللازم للشركات العارضة من خلال اللقاءات الثنائية التى تتم بشكل مباشر داخل جناح المجلس فيما يتعلق بتنمية الصادرات وتوفير الفرص التصديرية والمعلومات التسويقية اللازمة للمصدر المصرى.

كما شارك المجلس فى اللجنة التنظيمية والتحكيمية لمسابقة تصميم شعار التمور المصرية التى جرى الاعلان عن نتائجها خلال حفل إفتتاح المهرجان

وقدم المهندس تميم الضوى نائب المدير التنفيذي للمجلس محاضرة عن الاسواق العالمية الواعدة للتمور واهم التوصيات لتنمية صادرات التمور وذلك على هامش الندوات العلمية التى تمت فى اليوم الثانى للمهرجان

وشهد جناح المجلس بالمهرجان زيارة محافظ مطروح وأمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى بالامارات العربية المتحدة، الدكتور نصر الدين الحاج مدير مكتب منظمة الفاو في مصر، ومعاون وزيرة التجارة والصناعة وعدد من المسؤولين بجانب اقبال كبير من الشركات المصرية العارض للتعرف على خدمات المجلس فى دعم صادرات قطاع التمور المصرية وجهود مجموعة عمل التمور بالمجلس فى هذا الشأن.

صادرات التمور بلغت 52 مليون دولار في 2021

وبلغت صادرات التمور المصرية فى عام 2021 بلغت 52 مليون دولار محققة نسبة نمو قدرها 21% بالمقارنة بصادرات عام 2020 البالغة 43 مليون دولار، كما احتلت دولة اندونيسيا قائمة اهم الدول المستوردة للتمور المصرية فى عام ٢٠٢١ بقيمة 25 مليون دولار تمثل 47% من اجمالى الصادرات يليها دولة المغرب الشقيقة بقيمة 20 مليون دولار تمثل 38% من اجمالى الصادرات ثم ماليزيا بقيمة ٣ مليون دولار تمثل 5% من اجمالى الصادرات، وبلغ عدد الدول المستوردة للتمور المصرية فى عام 2021 حوالى 59 دولة.

ويسعى المجلس من خلال مجموعة عمل التمور على العمل على تنمية صادرات التمور المصرية للوصول بها إلى 100 مليون دولار خلال السنوات القليلة المقبلة من خلال مجموعة من الانشطة التسويقية والترويجية والمشاركة فى المعارض الدولية.