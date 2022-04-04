أسعار سلع معرض أهلا رمضان 2022 في بني سويف: تخفيضات كبيرة وجودة عالية

يشهد معرض أهلا رمضان في محافظة بني سويف إقبالا كبيرا من المواطنين، لتنوع السلع وجودتها وانخفاض أسعارها مقارنة بباقى الأسواق الأخرى وعن مثيلاتها بالمحال الأخرى، في ظل تنظيم جيد من المسؤولين عن المعرض الذي يقام بميدان الشهداء بالتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية ومديرية الأمن.

إقامة معرض أهلًا رمضان 2022 في بني سويف

يُقام معرض أهلًا رمضان 2022 فى محافظة بني سويف داخل سرادق بميدان المديرية سابقا الشهداء حاليا، والذي يعد أشهر وأكبر ميادين المحافظة، بالتعاون بين الغرفة التجارية والمحافظة ومديرية الأمن من أجل إتاحة السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين في شهر رمضان الكريم.

ويوفر المعرض احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان الكريم من السلع الغذائية من السلع الأساسية وياميش رمضان والأرز والزيت والدقيق والدواجن واللحوم ومنتجات الألبان والعصائر، إضافة لمنتجات أخرى غير غذائية منها العطور والمنتجات البلاستيكية وغيرها.

أسعار السلع الغذائية فى معرض أهلًا رمضان 2022 في بني سويف

تناسب أسعار معرض أهلا رمضان 2022 في بني سويف مختلف الفئات الإقتصادية من المواطنين، ويتميز السوق بتنوع وجودة وانخفاض السلع المعروضة التى يحتاجها المواطنين مقارنة بباقى الأسواق بمحافظة بني سويف.

وتعرض «الوطن» قائمة بأسعار السلع الغذائية فى معرض أهلا رمضان 2022 فى بني سويف ، كالتالي:

كيلو اللحم البلدي 120 جنيها

كيلو الأرز 10 جنيهات

كيلو السكر 10 جنيهات

كيس مكرونة 4 جنيهات

سمن أميرة 30 جنيهًا

كيلو البلح العجوة 15 جنيها

دجاجة مجمدة زنة 1كيلو 48 جنيها

كارتونة بيض 50 جنيها

2 علبة صلصلة 15 جنيهًا

علبة تونة قطع 20 جنيهًا

علبة تونة مفتتة 11 جنيهًا

عصير معلبات حجم عائلى 8 جنيهات

تمر هندي 15 جنيهًا بدلًا من 25 جنيهًا.