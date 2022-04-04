يُمثل معرفة موعد أذان وصلاة الفجر أهمية كبرى للمسلمين في شتى أنحاء الأرض، نظرا لبدء الصوم يوميا في شهر رمضان، كذلك تنظيم أوقات ومواعيد النوم والعمل والطعام علي تلك التوقيتات، فقبل أذان الفجر يستعدون للسحور، ويمتنعون عن الطعام والشراب، ونظرا لوجود اختلاف عن مواقيت الصلاة بين محافظتي بني سويف والقاهرة التي يبث الأذان في الإذاعات، بناء عليها مما يفرض على الصائمين مراعاة فروق التوقيت.

موعد أذان الفجر في محافظة بني سويف 3 رمضان

وتقدم «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر اليوم ‏الاثنين الموافق 3 شهر رمضان لعام 1443 هجرية، في مدينة ومحافظة بني سويف حسب مواقيت الصلاة التي تعلنها الهيئة المصرية العامة للمساحة، يكون أذان الفجر 4:13 صباحا، إذ يختلف مواقيت الصلاة من مدينة إلى أخرى حسب موقع كل محافظة الجغرافي، وتختلف باختلاف البعد عن مدينة القاهرة بدقائق تقل أو تزيد قليلا، وذلك ينبغي على الصائمين الانتباه لمواقيت الصلاة جيدا حتى لا يفسد الصيام.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة بني سويف

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، وكذلك مواقيت الصلاة إذ تختلف التوقيتات عن محافظة القاهرة بدقيقة أو دقيقتين.

الفجر: 4:13 صباحا

الشروق: 5:41 صباحا

الظهر: 11:57 صباحا

العصر: 3:29 مساء

المغرب: 6:14 مساء

العشاء: 7:32 مساء

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة القاهرة

كما تقدم «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة القاهرة، إذ يذاع أذان الصلوات في الإذاعة والتلفزيون بناء عليها، ومع كل أذان تنبه على مراعاة فروق التوقيت بين محافظة وأخرى، وحتي ينتبه الصائمون لتلك التوقيتات.

الفجر: 4:13 صباحا ‏

الشروق: 5:41 صباحا ‏

الظهر: 11:58 صباحا ‏

العصر: 3:30 مساء

المغرب: 6:15 مساء ‏

العشاء: 7:34 مساء