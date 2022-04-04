قصة السيدة هاجر في «صباح الخير يا مصر».. دروس وقصص لتعلم السعي

تناولت فقرة «محبة مني»، التي تعرض في برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، طوال أيام شهر رمضان المبارك، «دروس وقصص لتعلم السعي والأخذ بالأسباب» مع الشيخ أحمد عبدالرحمن، قصة السيدة هاجر زوجة نبي الله إبراهيم، عندما أمره الله سبحانه وتعالى بتركها ونجلهما نبي الله إسماعيل، عليهما السلام، في مكان ليس فيه أكل أو شرب أو زرع أو ماء.

مياه زمزم أصبحت رسالة للجميع بأهمية السعي

واستكمل الشيخ أحمد عبدالرحمن، قصة السيدة هاجر بقوله: «نفد الأكل من السيدة هاجر وسيدنا إسماعيل، فسعت بين الصفا والمروة دون فائدة أو نتيجة، وتكرر هذا الأمر 7 مرات، ورغم ذلك لم تيأس ولأنها اجتهدت فقد كان فرج الله قريبًا، ومن أضعف من في المشهد؛ وهو الطفل الرضيع سيدنا إسماعيل، الذي خرجت مياه زمزم من تحت قدميه، وأصبحت فيما بعد رسالة للجميع بأهمية السعي.

السعي ضروري حتى لو كانت الصورة ضبابية

وأكد الشيخ أحمد عبدالرحمن، ضرورة السعي حتى لو كانت الصورة ضبابية وليست واضحة، لأن كلمة السعي هي مفتاح الحياة بالكامل، ويجب أن نبدأ بها، مشيرًا إلى أنّ النبي محمد صل الله عليه وسلم، لم يؤمن به أحد في رحلة الطائف، ومع ذلك لم ييأس وسعى وأكمل مشوار الدعوة إلى مناطق أخرى، حتى تحول إلى أيقونة ومثال يحتذى به.