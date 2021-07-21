كيفية السعي بين الصفا والمروة.. كل ما تريد معرفته عن الطواف في سطور

يعتبر السعي بين الصفا والمروة من الشعائر الضرورية لإتمام مناسك الحج والعمرة، وشهدت محركات البحث، بالتزامن مع أداء حجاج بيت الله الحرام لمناسك الحج، العديد من التساؤلات حول كيفية السعي بين الصفا والمروة، وتستعرض «الوطن»، في هذا التقرير طريقة السعي وكيفيته.

كيفية السعي بين الصفا والمروة

وحول كيفية السعي بين الصفا والمروة، لابد من معرفة أمر هام في البداية، يتمثل في أنّ السعي بين الصفا والمروة، يعد من أركان الحج والعمرة ويكون من خلال 7 أشواط، وهي أول نقطة يجب تأكيدها في السعي بين الصفا والمروة، حيث إنّ هناك الكثير من الأخطاء يقع فيها الحجاج والمعتمرون في حساب الـ7 أشواط بين الصفا والمروة.

في البداية يتم احتساب الشوط بداية من الصفا حتى ينتهي إلى المروة، وعند العودة من المروة إلى الصفا يتم احتسابها شوطًا أخر، وليس احتساب الذهاب من الصفا إلى المروة والرجوع مرة أخرى شوط، كما يشترط في السعي بين الصفا والمروة، أنّ يكون بعد طواف سواء كان ركنًا أو واجبًا أو نفلًا، والصفا والمروة جبلان يقعان في الجانب الشرقي من الكعبة المشرفة، ويسعى المسلمون في الحج والعمرة بين جبلي الصفا والمروة.

السعي بين الصفا والمروة

ويتم احتساب الأشواط بداية من الصفا، وليس العكس، حيث تبدأ الأشواط من الصفا ومع نهاية الشوط السابع يكون الساعي في المروة، وبدأت السيدة هاجر عليها السلام، أول سعيها من الصفا إلى المروة.

وفي كل شوط من أشواط السعي بين الصفا والمروة، كلما وصل الحاج أو المعتمر إلى جبل الصفا هلل وكبر، ويصلي على النبي محمد، صلى الله عليه وآله وسلم، و يتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بما يريد ويرغب، وعند بلوغ المروة، يقف الحاج أو المعتمر لبعض الوقت ويفعل مثل ما فعله عند الصفا، داعيًا الله تعالى بما تشاء، ويكون ذلك هو انتهاء الشوط ومن ثم بدء العد في الشوط الأخر حتى إتمام الـ 7 أشواط.

الهرولة في السعي بين الصفا والمروة

ومن النقاط الهامة التي يجب توضيحها في كيفية السعي بين الصفا والمروة، هي منقطة الهرولة، وهي منطقة توجد في مسار السعي بين الصفا والمروة، بحيث يكون السير بين الصفا والمروة في المسار المعد لذلك بشكل عادي وبخطوات ثابتة، وتبدأ الهرولة «أي الإسراع من الحركة» للرجال دون النساء، بين الميلين الأخضرين.

وتتم عملية الهرولة في كل شوط من أشواط السعي بين الصفا والمروة، مع الترديد المستمر لذكر: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيءٍ قدير، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم»، وبعدها يتوجه الحاج أو المعتمر بما يريد من الدعوات.

طول المسعى بين الصفا والمروة

والمسافة بين الصفا والمروة اختلفت في أكثر من رواية، فهناك من يقول إن المسافة بين الصفا والمروة تبلغ 394.5 مترًا، وهناك من يقول إنها 405 أمتار، وهناك من يقول 375 مترا، وإجمالي عدد الأشواط للسعى يقترب من الـ 3 كيلو، وحول الاسم الذي يطلق على الطريق بين الصفا والمروة، فإنه يطلق عليه «مسعى»، أو «مكان السعي».