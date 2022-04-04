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أبو الغيط يصل روسيا ضمن وفد وزاري عربي لبحث الأزمة مع أوكرانيا

كتب:

محمد حسن عامر
10:52 ص | الإثنين 04 أبريل 2022
ابو الغيط

ابو الغيط

وصل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى موسكو في وقت لاحق اليوم ضمن وفد وزاري عربي يمثل مجموعة الاتصال الوزارية التي شكلها مجلس الجامعة في 9 مارس الماضي لبحث الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها علي الدول العربية. 

الوفد العربي يلتقي وزير خارجية روسيا

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة أنَّ الوفد العربي سيلتقي مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف مساء اليوم.

الوفد يغادر موسكو غدا متوجها إلى وارسو

وأوضح أنَّه من المقرر أن يغادر الوفد موسكو صباح الثلاثاء متوجهًا إلى وارسو للقاء وزير خارجية أوكرانيا، في إطار تنفيذ التكليف الصادر من مجلس الجامعة. 

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