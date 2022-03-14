ابو الغيط يؤكد من لبنان: الانتخابات النيابية محطة مهمة على طريق الاستقرار

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال زيارة رسمية الى لبنان، اليوم، التقى خلالها بالرئاسات اللبنانية الثلاث، على أهمية الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 15 مايو المقبل، بالنسبة لاستقرار لبنان، والدفع بجهود تحقيق الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية.

وأوضح مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الأمين العام أجرى لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ودولة الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب، ودولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.

مناقشة الأوضاع في المنطقة العربية

وتناولت مجمل الأوضاع في المنطقة العربية، وتداعيات الوضع الدولي الناجم عن الحرب الأوكرانية على الأزمات المتفاقمة في المنطقة، بما في ذلك الآثار المحتملة لأزمة النزوح الأوكراني على مستوى الدعم الدولي المقدم لمواجهة أزمة النازحين واللاجئين السوريين والدول المستضيفة لهم.

وأضاف المصدر، أن الأمين العام أكد في مقابلاته وتصريحاته الإعلامية، أن إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها، من شأنه أن يعزز الاستقرار في لبنان، وأن يسمح بفتح باب أمل للشعب بإمكانية البدء في مرحلة جديدة من الاصلاحات الضرورية، معربا عن استعداد الجامعة العربية للمشاركة في الرقابة على العملية الانتخابية، إذا رغب لبنان في ذلك.

تصويب العلاقات اللبنانية مع دول الخليج

واستشعر أبو الغيط، عزم القيادات الثلاثة على إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري الهام في موعده، داعيا إلى الإسراع في تنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية، لتحسين الأوضاع المعيشية للشعب اللبناني، واستعادة ثقة المجتمع الدولي، بما يفتح الطريق أمام تدفق المساعدات الدولية إلى لبنان.

ونقل المصدر المسؤول عن أبو الغيط، تطلعه لأن يواصل لبنان جهوده على صعيد رأب الصدع في العلاقة بمحيطه العربي، لا سيما تصويب العلاقة مع دول الخليج، ومواصلة التعاطي الإيجابي مع المبادرة الكويتية في هذا الصدد.

هذا وتأتي زيارة الأمين العام إلى لبنان، في إطار مشاركته في المنتدى العربي للتنمية المستدامة، الذي يجري إطلاقه غدا، بمنظمة الاسكوا التابعة للأمم المتحدة.