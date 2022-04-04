مصرع طالب جامعي صدمه جرار زراعي في كفر شكر بالقليوبية

لقي طالب بكلية العلوم جامعة بنها مصرعه أسفل عجلات جرار زراعي في مدخل مدينة كفر شكر، بطريق «بنها - المنصورة»، أثناء عبور الطريق أسفل الكوبري، وتم نقله إلى مستشفى كفر شكر ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

واُتخذت الإجراءات اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال مناظرة الجثمان من الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث، وتم التحفظ على السائق والجرار.

بلاغ بمصرع طالب

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر شكر بوصول «محمد . أ»، طالب كلية العلوم جامعة بنها، ومقيم في قرية الزمرونية بمدينة كفر شكر، بعدما صدمه جرار زراعي بمقطورة وتوفى بعد وصوله المستشفى بعدة دقائق.

الحادث في مدخل المدينة

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين أنه أثناء عبور الطالب كوبري مدخل المدينة صدمه جرار زراعي أسفل الكوبرى بطريق «بنها - المنصورة»، وتم التحفظ على السائق والجرار الزراعي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء محمد العنانى مدير مباحث القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنيه التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة، وبيان سبب الوفاة والتحفظ على السائق والجرار.

في سياق آخر، تعطلت حركة المرور بطريق «مصر - الإسكندرية» الزراعى أمام مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، بسبب حادث تصادم سيارتي ملاكي ونقل، ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.