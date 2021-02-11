محافظ القليوبية: إحالة مديرة تنظيم كفرشكر للتحقيق في أزمة أسماء شوارع

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إنه قرر إحالة مديرة التنظيم بمجلس مدينة ومركز كفرشكر للتحقيق الفوري بديوان عام المحافظة في واقعة تسمية 7 شوارع في المدينة بأسماء زوجها ووالده وأشقائه، والتي أثارت حالة من الغضب بين مواطني المدينة ودفعت أحدهم إلى التقدم بطلب رسمي لتغيير اسم المدينة بإسمه.

وقال المحافظ في تصريح لـ«الوطن»، اليوم، إن الواقعة برمتها جرى إحالتها لإدارة التخيط العمراني والإدارة الهندسية بالمحافظة للتحقيق فيها بكامل جوانبها وتحديد المسئولية لكل من تورط فيها، وكذا التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن تسمية الشوارع والميادين بكافة أنحاء المحافظة يخضع للجنة تسمية الشوارع بالمجلس الشعبي المحلي وبناء عليه يتم تسمية الشوارع، وحال عدم وجود اللجنة يتم الرجوع للجنة المحافظة والمجلس التنفيذي وفي الأونة الاخيرة لم يتم إطلاق أسماء علي الشوارع أو المدارس إلا شهداء مكافحة الإرهاب من رجال الجيش والشرطة والشخصيات العامة صاحبة التاريخ بالمحافظة عن طريق المجلس التنفيذي وقرارات منه هو لأنه المسئول الاول عن المحافظة وماحدث يعد مخالفة جسيمة، حال ثبوتها.

تسمية الشوارع إختصاص المجالس الشعبية المحلية وفي حالة عدم وجودها المجلس التنفيذي للمحافظة والتخطيط العمراني

وردت مسئولة التنظيم بمجلس مدينة كفرشكر «منى.م»،المتهمة في الواقعة على تلك الاتهامات في بيان لها على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، نافيةما يجري تداوله ووصفتها بأنها أزمة مفتعله للتشهير بها لوجود خلافات بينها وبين المواطن الذي تقدم بطلب لتغيير اسم مدينة كفرشكر بأسمه، وأكدت أنها موظفة شريفة كما ذكرت الأجهزة الرقابية وأنها فوق مستوى الشبهات، لى حد وصفها: «ما نشر هدفه الانتقام مني لأني أصررت على الإلتزام بقوانين الدولة والحرص على تنفيذها».

وأوضحت في بيانها أن ما يحدث بدأ بحملة الممنهجة ضدها بعد اكتشافها إختفاء أصل عدد ٦ محاضر مخالفات بناء حررت بتاريخ 15/1/2020 تفيد بتعدى مواطن يدعى «سامي.ج»، على أرض زراعية ببناء مخالف دون ترخيص، وفقا للمحاضر رقم 6،7،8 التي أكدت تعديه على الأرض الزراعية بالبناء بالطوب الأبيض والأسمنت على مساحة ٥١٠ أمتار مربعة دون الحصول على ترخيص.

وتابعت في منشورها: «إلى جانب المحضر رقم ١٠ بالتعدى على الأرض الزراعية بالبناء بالطوب الأبيض والأسمنت على مساحة ٦٠٠ متر مربع تقريبا دون الحصول على ترخيص، والمحضر رقم ٩ بتعديه على مساحة ٦١٠ متر مربع تقريبا، ومحضر رقم ١١ يفيد بتعديه على مساحة ٧٠٠ متر».

وأكدت أن اختفاء المحاضر دعاها لعدم الصمت علي الواقعة حيث أنها مشهود لها بحسن السير والسلوك ومنعها كافة أنواع الرشاوى حتى أنها تتبرع بشكل دائم براتبها لصندوق تحيا مصر .

وأوضحت في بيانها أنها حررت مذكرة أخبرت فيها رئيس مجلس المدينة باختفاء أصل المحاضر مؤكدة أنها قامت بتصوير المحاضر قبل اختفائها ليقوم المواطن بتقديم طلب رسمى لرئيس الجهاز مطالبا إياه بتغيير اسم كفر شكر ليكون بإسمه بنبرة سخرية مدعيا بأنه يفعل ذلك أسوة بها مدعيا أنها غيرت أسماء الشوارع لتكون بإسم أقاربها وهو إدعاء كيدي وفق وصفها للتشهير بها مشيرة إلى أنها ستتقدم ببلاغ رسمي ضد وسائل التواصل الإجتماعي التي شهرت بها والمواطن نفسه وكل من يحاول مهاجمتها لإصرارها على إحترام قوانين الدولة والإلتزام بها والتمسك بالنزاهة والأمانة.

المحافظ تسمية الشوارع والمدارس باسماء الشهداء والشخصيات العامه فقط وعن طريق المحافظة فقط

وكان المواطن «سامي.ج»، تقدم بطلب رسمي لمجلس مدينة ومركز كفرشكر لتغيير اسم المدينة العريقة إلي «كفر س.ج»، وهي الحروف الأولي من اسمه مؤكدا أنه تقدم بطلبه أسوة بقيام مديرة التنظيم بمجلس مدينة كفر شكر بتسمية 5 شوارع رئيسية بأسماء زوجها وأخوته وحماها.