ما حكم الإفطار في رمضان للمسافر قبل السفر؟.. دار «الإفتاء» توضح

يبحث الكثيرون عن حكم الإفطار في رمضان للمسافر قبل السفر، والسؤال عن هل يفطر قبل سفره أم يفطر أثناء السفر، وأوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الإفطار في رمضان للمسافر قبل السفر، مؤكّدة أنَّ من أراد السفر في نهار رمضان فليس له أن يفطر إلا أن يخرج من مدينته قبل طلوع الفجر وهو ينوي الإفطار، فإن لم ينو الفطر وأصبح صائما فليس له أن يفطر ذلك اليوم.

وأكّدت دار الإفتاء أنَّ المسافر في هذه الحالة عليه أن يتم صومه، إلا إذا أصابته مشقة في السفر فإنه يفطر ويقضي بعد رمضان، ويفطر ما بعده من أيام سفره إذا شاء وإذا أصبح مسافراً وطلع عليه الفجر خارج البلد جاز له الفطر إن نواه قبل الفجر.

حكم الإفطار في رمضان للمسافر قبل السفر

وفي حكم الإفطار في رمضان للمسافر قبل السفر، ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنَّه ليس له أن يفطر لكن لا كفارة عليه إن أفطر، بل يكفيه قضاء ذلك اليوم، فيما قال الحنابلة إنه له أن يفطر وإن بدأ صيامه في الحضر لكن الأفضل أن يستمر في الصيام، واستشهدت الدار بقول الله تعالى: «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر».

الإفطار في رمضان للمسافر قبل السفر

وأوضح جمهور العلماء، في حكم الإفطار في رمضان للمسافر قبل السفر، أن المسافة التي تبيح الإفطار للصائم المسافر هي 48 ميلاً (80 كيلومترا)، وهي ذات المسافة التي تبيح القصر في الصلاة.

وفي سياق متصل عن حكم الإفطار في رمضان للمسافر قبل السفر، فقد قدر الشيخ ابن باز، المسافة بنحو 80 كيلو تقريبا بالنسبة لمن يسير في السيارة، وهكذا الطائرات وفي السفن والبواخر، وهذه المسافة أو ما يقاربها تسمى سفرا، موضحا أن الإفطار للمسافر رخصة من الله عز وجل، وقد قال الله سبحانه: «وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ».

الإفطار في رمضان للمسافر

وأشار إلى أنَّ النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم ويفطر في أسفاره وهكذا أصحابه يصومون ويفطرون، فمن أفطر فلا بأس ومن صام فلا بأس، لذا للمسافر أن يفطر في رمضان وإن صام فلا بأس، لكن إذا شق عليه الصوم فالأفضل الفطر.

وفي حالة الحر الشديد فالأفضل للمسافر الإفطار أخذاً برخصة الله جل وعلا، إذ جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يكره أن تؤتى معصيته فإذا اشتد الحر فالسنة الإفطار».