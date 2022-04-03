هل الأغاني تبطل الصيام في رمضان؟.. دار الإفتاء تجيب «فيديو»

يعد سؤال هل الأغاني تبطل الصيام؟ من الأسئلة الشائعة في شهر رمضان، وشهدت الساعات القليلة الماضية عمليات بحث مكثفة حول هذا السؤال، خاصة مع بداية شهر رمضان 2022، والذي انطلق أمس السبت، وهو شهر الصيام الذي ذُكر في القرآن، ويوجد به ليلة هي خير من ألف شهر تنزل الملائكة فيها، وهي ليلة القدر والتي تأتي في العشر الأواخر من الشهر الفضيل.

هل سماع الأغاني يبطل الصيام؟

وللاجابة عن سؤال هل الأغاني تبطل الصيام؟، فقد تناولت دار الإفتاء المصرية الإجابة على هذا السؤال في أكثر من مناسبة، وردًا على هذا السؤال أفاد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الدكتور أحمد ممدوح، بأن الاغاني في رمضان لا تبطل الصيام.

وقال أمين الفتوى في رد على هل سماع الاغاني يبطل الصيام في رمضان: إن صيام شهر رمضان لايُبطل من سماع الأغاني ولكن ما يبطله هو الاكل أو الشرب متعمدا أو الجماع في نهار رمضان، وما دون ذلك لا يُبطل.

سماع الأغاني في نهار رمضان

جزء آخر مهم في سؤال هل الأغاني تبطل الصيام؟ وهو يتعلق بموضوع سماع الأغاني في نهار رمضان.. فهل هذا يبطل الصيام؟

الاستماع للأغاني بشكل عام في رمضان لا يبطل الصيام، لأن مبطلات الصيام محددة بالدخول إلى الجوف، أي الأكل والشرب، وكذلك الجنس، ولكن هناك بعض المحاذير التي تقلل من الأجر وثواب الشهر الفضيل الذي ينتظره الناس من عام لآخر.

محاذير تقلل الأجر

وحذر الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، من الوقوع في محاذير تبطل صوم رمضان، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن مجموعة آفات اللسان مثل الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور والسب والقذف والغضب لأنها تبطل الصيام، لافتًا إلى أن ارتكاب السب والشتيمة يقلل من الأجر ولا يبطل الصوم.