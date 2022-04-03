هل مزيل العرق يبطل الصيام؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

مع بداية شهر رمضان الكريم، تزداد الأسئلة حول مبطلات الصيام، فالبعض يريد معرفة هل مزيل العرق يبطل الصيام؟ أم لا، إذا يحرص المسلمون على طاعة الله في كل تصرفاتهم لا سيما أثناء شهر رمضان، وتطرقت دار الإفتاء لهذا لأمر لحسم الجدل المثار حوله.

هل مزيل العرق يبطل الصيام؟

وردا على سؤل هل مزيل العرق يبطل الصيام، أوضحت دار الإفتاء المصرية في فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن استخدام العطور والروائح، المراهم والكريمات، لايفطر، موضحة أن الدهان على الجلد مباشرة، سواء بالكريمات أوالمراهم، أو مساحيق التجميل، كل ذلك لا يفسد الصوم، حتى وإن ترتب عليه تشرب الجلد لهذه المستحضرات، لأن الصوم يفسد بما يدخل إلى الجوف، أما ما يتشرب بالجلد ونحو ذلك، فإنه لا يفسد الصوم ولا يؤثر في صحته.

حكم أخذ إبر الأنسولين خلال الصوم

وفي سياق منفصل، أوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية عبر فيس بوك، حكم أخذ إبر الأنسولين خلال الصوم؟ حيث إن الطبيب المعالج أوضح أنه يجب أخذ إبرة الأنسولين قبل تناول الطعام بنصف ساعة، فجاء رد الافتاء على تساؤل هل يجوز أخذها في نصف الساعة الأخيرة من الصوم؟، أنه لا مانع شرعًا من أخذ حقن الأنسولين تحت الجلد أثناء الصيام ويكون الصيام معها صحيحًا لأنها وإن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد ومن ثَمَّ يكون الصوم معها صحيحًا.

حكم أخذ محلول عن طريق الوريد اثناء الصيام

كما أشارت الإفتاء إلى أن إعطاء المريض المحلول عن طريق الوريد جائز شرعا، ولا يُؤثِّر على صحة الصيام، موضحة أن أخذ المحاليل عن طريق الوريد أثناء الصوم لا يُفسد الصيام؛ إذ لا يحصل به وصول المادة المحقونة إلى الجوف.