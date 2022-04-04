وزير المالية: حريصون على تهيئة بيئة داعمة للمستثمرين لتحسين مستوى المعيشة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تواصل جهودها نحو تعظيم مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، باعتباره قاطرة التنمية فى مصر، التى تستطيع توفير المزيد من فرص العمل، واستدامة المؤشرات الإيجابية للأداء المالى والاقتصادى، على النحو الذى يُساعد فى تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أننا جادون فى تهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وداعمة للمستثمرين فى مختلف المجالات، بما ينعكس في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

أضاف الوزير، فى لقائه مع سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة هونج جين ووك، أننا حريصون على تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية فى شتى القطاعات، خاصة فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما فى ذلك توطين صناعة السيارات الكهربائية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة، والسياحة، ومشروعات البنية الأساسية، والتعدين، موضحًا أن الاستثمارات الكورية تُعد نموذجًا إيجابيًا للاستثمار الأجنبي فى مصر.

قال سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة هونج جين ووك، إن الحكومة المصرية تواصل مسيرتها التنموية وتستكمل المشروعات القومية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية فى أعقاب جائحة «كورونا»، والأزمة الروسية الأوكرانية، وتستمر فى تحسين بيئة الأعمال، على النحو الذى يُوفر مناخًا جاذبًا للاستثمار، ويشجع المستثمرين الكوريين على توسيع استثماراتهم فى مصر، مشيرًا إلى تطلع بلاده للارتقاء بعلاقات التعاون الثنائى مع مصر إلى آفاق أرحب وأوسع، على ضوء نتائج زيارة الرئيس الكورى الأخيرة لمصر التى تم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.

أضاف أنه يلمس اهتمامًا من عدة مستثمرين كوريين لتوسيع مجالات أعمالهم للاستفادة من مناخ الأعمال الجيد فى مصر.

حضر اللقاء، الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، ومختار توفيق نائب رئيس مصلحة الضرائب، وأشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدى رئيس وحدة العلاقات الخارجية.