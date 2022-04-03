الحكومة تكشف حقيقة إطلاق تطبيقات إلكترونية لمنح القروض المالية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن إطلاق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروض مالية، موضحا أنّه تواصل مع وزارة الاتصالات، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا.

تطبيق القروض المالية

وأوضحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّها لم تطلق أي تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول، لمنح المواطنين القروض المالية، مشيرة إلى أنّ التطبيقات الإلكترونية المتداولة بهذا الشأن وهمية، وغير تابعة للوزارة على الإطلاق.

إجراءات قانونية بحق المخالفين

وحذّرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المواطنين، من التعامل مع التطبيق الذي يروج لمنح القروض للمواطنين، أو أي من التطبيقات غير المعتمدة، موضحة أنّه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك التطبيقات.

وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وحال وجود استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mcit.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).