مواعيد عرض مسلسل بكار 2022.. مغامرات عديدة يتنظرها الصغار

مغامرات عديدة يشهدها مسلسل بكار هذا العام، إذ يتعرف الطفل بكار على مستحدثات العصر وكيفية التعامل معها، لذلك بحث عدد كبير من جمهوره الذي يعشقه ويتابعه منذ الصغر، عن مواعيد عرض مسلسل بكار 2022.

تعرف على مواعيد عرض مسلسل بكار 2022

وتأتي مواعيد عرض مسلسل بكار 2022، على شاشة «النهار»، في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، إذ تم عرض حلقتان من هذا العمل الدرامي حتى الآن.

مسلسل بكار 2022

كما يتوافر مسلسل بكار 2022 على منصة «watch it» الإلكترونية، إذ روّجت الأخيرة لهذا العمل الدرامي عن طريق نشر فيديو عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، يحتوى على جزء من مشاهد المسلسل.

مسلسل بكار أول شخصية كارتونية مصرية حقيقية

ويُعد مسلسل بكار، من أكثر البرامج التي تحظي بإعجاب العديد من المتابعين، إذ أنه يُذاع منذ حوالي 20 عامًا، إذ لا يمل منه الجمهور، ويشاهدوه في مصر وفي الوطن العربي أيضًا.

ويعتبر مسلسل بكار، هو أول ما تم تجسيد شخصية كارتونية مصرية حقيقية به، والذي بدأ عرضه في شهر رمضان عام 1998، من إخراج الراحلة منى أبو النصر، التي قدمت عدة أجزاء منه حتى وفاتها في عام 2003.

وبعد وفاتها، تمّ استكمال مسلسل بكار، من خلال ابن المخرجة الراحلة منى أبو النصر، وهو شريف جمال باقي أجزاء المسلسل حتى توقف في عام 2007، ومن ثم تمّ استكماله في رمضان 2015 و2016 بجوده عالية.

وغنى الكينج محمد منير أغنية البداية والنهاية لـ مسلسل بكار وهما من أشهر التترات التي أحبها الجميع وتفاعل معها على اختلاف أعمارهم، ولا يزالوا يرددوهما حتى الآن.