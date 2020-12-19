التفاصيل الكاملة لأزمة الفنان محمد منير الصحية: سأعود خلال ساعات

تعرض الفنان محمد منير لوعكة صحية شديدة خلال الساعات الماضية نقل على اثرها لاحدى مستشفيات 6 اكتوبر، بدون أن يعلن تفاصيل تلك الازمة الصحية لوسائل الاعلام.

تكتمت أسرة الكينج بشكل كامل عن تفاصيل الازمة، ورفضت الافصاح عنها، كما انها منعت تواصل أي شخص معه، واشارت الى ان الازمة قد انتهت فعليا وأن منير قد غادر المستشفى لمنزله، ولكن الاخبار التى خرجت من المستشفى نفت تلك التصريحات وأكدت على أن منير مازال يرقد لاجراء عدد من التحاليل الطبية.

نقت المهن الموسيقية تدخلت لايضاح الصورة، وقال أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية لـ«الوطن»: «صحة محمد منير مستقرة، وأقرب لكونها جيدة، وكل ما حدث له أنه أثناء تسجيل أغنيات ألبومه الجديد شعر بإرهاق شديد، على إثره طلب أن ينقل لأحد المستشفيات حتى يجري التحاليل ويطمئن على صحته».

وأضاف: «كل الأخبار التي انتشرت حول أنه أصيب بشلل غير صحيحة، وعارية تماما من الصحة، فالكينج يجلس حاليا مع أسرته، وينتظر موعد خروجه من المستشفى لاستكمال حياته».

وبعد ساعات من نفى النقابة، خرج منير فى بيان وطمأن جمهوره على صحته وقال : «تابعت الساعات الماضية ما نشر عن حالتي الصحية وأدرك وأعلم انها من باب محبتكم ولهذا أردت طمأنه الجميع أني بخير وسأعود خلال الساعات المقبلة لوضع اللمسات النهائية لألبومي الجديد باب الجمال الذي سيتم طرحه الأسبوع المقبل وكله تفاؤل وجمال».

علمت «الوطن» من مقربين لـ«منير»، أنه حاول الخروج من حالة العزلة التي يعيشها خلال الشهرين الماضيين، حينما وافق على مشروع غنائي جديد لإحدى شركات الإنتاج الغنائية الجديدة، وبدأ فعليًا في تسجيل أغنيات المشروع، الذي توقف أكثر من مرة بسبب حالته الصحية، حيث كان من المقرر أن يظهر للنور في بداية عام 2021، ولكن حتى الآن لم ينته «منير» منه بعد.

العمل الغنائي الجديد، يحمل عنوان «باب الجمال» وسيتضمن 5 أغنيات من كلمات أحمد حسن راؤول.