Apple TV تدخل التاريخ كأول خدمة بث تفوز بجائزة أوسكار

حققت شركة أبل الأمريكية نجاحا كبيرا، وذلك بعد أن دخلت Apple TV + التاريخ الأسبوع الماضي من خلال كونها أول خدمة بث تفوز بجائزة أوسكار في فئة أفضل صورة، وقد عززت الجائزة أعداد المشتركين بشكل كبير بنسبة 25%، وفقًا لتقارير مجلة Variety.

فيلم CODA المحطم الذي يتابع تحديات عائلة صماء ولديها طفل يسمع

وذهبت الجائزة إلى فيلم CODA المحطم الذي يتابع تحديات عائلة صماء ولديها طفل يسمع، وقد تمت مشاهدة العنوان ثلاث مرات أكثر من الأسبوع الذي سبق فوزه بجائزة الأوسكار.

الإنتاج المشترك هو في الواقع إعادة إنتاج للفيلم الفرنسي البلجيكي La Famille Bélier لعام 2014 الذي تم تصويره في موقع في الولايات المتحدة ، بمشاركة منتج مع الفيلم الأصلي.

رقم قياسي لهذا الحدث بقيمة 25 مليون دولار.

وانتزعت Apple حقوق التوزيع الخاصة بها فور العرض العالمي الأول في 28 يناير 2021، في مهرجان صندانس السينمائي، مقابل رقم قياسي لهذا الحدث بقيمة 25 مليون دولار.

تدفع شركة Apple مبالغ باهظة مقابل توزيع الأفلام والمسلسلات التليفزيونية أو تطويرها منذ بداية خدمة البث المباشر TV +، وأتت رؤية واستثمار فريق Apple TV + أخيرًا مع هذا الفائز بجائزة الأوسكار المفاجئ إلى حد ما.

حصل CODA على جائزتي أوسكار آخرتين لعام 2022 أيضًا، لأفضل ممثل مساعد (تروي كوتسور)، وأفضل سيناريو مقتبس، حيث تعتبر هذه الجائزة هي لحظة فاصلة لخدمات البث، نظرًا لأن المهرجانات السينمائية الكبيرة كانت تتجاهل أصولها الأصلية لفترة من الوقت الآن، خاصةً إذا لم يكن لديهم إصدار مسرحي قبل عدة أشهر من ظهوره على جهاز البث.

وتعتبر تلك الجائزة الثالثة التي يحصدها الفيلم بعد جائزتي أفضل ممثل مساعد لـ تروي كوتسور الذي يعتبر أول ممثل من الصم يحصل على الجائزة، بالإضافة إلى جائزة أفضل سيناريو مقتبس للمؤلف والمخرج سيان هيدر.