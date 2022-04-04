تحديث جديد من Android يسمح باستخدام الموبايل دون شريحة اتصال

تستضيف Google مؤتمرها السنوي للمطورين، الشهر المقبل، ومن المؤكد أن تكشف المزيد من المعلومات حول Android 13، وكانت هناك بعض التسريبات بما في ذلك تسريب يقول إن مستخدمي Android سيكون لديهم المزيد من التحكم في المصابيح الكاشفة لهواتفهم مع الإصدار الجديد، وسيسمح آخر بسحب إشعار إلى الشاشة في وضع تقسيم الشاشة بضغطة طويلة.

وفقًا لـEsper's Mishaal Rahman (عبر Android Police)، تعمل Google على طريقة للسماح للمستخدمين بالحصول على إمكانات SIM المزدوجة على الهواتف التي تعمل بنظام Android 13 بشريحة eSIM واحدة، وذلك من خلال كود يتم إصداره من قبَل شركات الاتصالات مقدمة الخدمات.

بديل رقمي لبطاقة SIM

بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بـeSIM أو بطاقة SIM المدمجة، فهذا بديل رقمي لبطاقة SIM شريحة المحمول، التي ربما تكون على دراية بها وعادة ما يتم تثبيت الشريحة على اللوحة الأم للهاتف داخل الهاتف.

تتمثل إحدى مشكلات eSIM في أنه يمكن تنشيط خط مشترك واحد فقط في كل مرة، لذلك تعمل Google على طريقة لتقديم دعم نشط لبطاقتي SIM باستخدام شريحة eSIM واحدة.

وطورت الشركة شيئًا تسميه عدة ملفات شخصية ممكّنة (MEP) تسمح لعنصر eSIM واحد بالاتصال بنشاط شركتين في نفس الوقت، وحصلت Google على براءة اختراع لهذه التقنية في عام 2020 ويقال إنها تخطط لإدراجها في الإصدار النهائي من Android 13 خلال الربع الثالث.

ترخيص براءة الاختراع الخاصة بها لاستخدامها على أنظمة تشغيل iOS و macOS و Windows

يمكن لشركة Google ترخيص براءة الاختراع الخاصة بها لاستخدامها على أنظمة تشغيل ios و macOS وWindows

مع دعم MEP لبطاقة SIM المزدوجة النشطة على عنصر eSIM واحد، ستشهد الشركات المصنعة انخفاضًا في تكلفة المواد اللازمة لبناء هاتف مع تحرير بعض المساحة الداخلية التي يمكن استخدامها لإضافة أجهزة إضافية أو بطارية أكبر في نفس الوقت، ويشغل استخدام العديد من بطاقات eSIM بعضًا من هذه المساحة الخالية.