ويل سميث في حفل الأوسكار 2022 يتصدر محركات البحث على جوجل

تصدر اسم ويل سميث وحفل الأوسكار خلال الساعات الماضية، مؤشرات البحث على موقع جوجل بعد واقعة صفعة الممثل الكوميدي ويل سميث لكريس روك مقدم جائزة أوسكار، خلال حفل توزيع جوائز أوسكار، الأحد الماضي، وذلك بعد سخرية الأخير من زوجة سميث التي تعاني من مرض الثعلية.

ويل سميث وحفل الأوسكار

بدأت حكاية ويل سميث بحفل الأوسكار عندما تحدث «روك» عن زوجة سميث، قائلا: «جادا بينكيت سميث، أنا أحبك، لا أطيق الانتظار لرؤيتك في الجزء الثاني من فيلم جي آي جين».

وتفاجأ الحضور بعد لحظات قليلة بصعود «سميث» إلى المسرح وصفع «روك»، وعاد مرة أخرى لمقعده غاضبا، وردد: «ابقِ اسم زوجتي خارج فمك اللعين».

ويل سميث يحصل على جائزة الأوسكار

ورغم المشاجرة التي حدثت خلال الحفل إلا أن ويل سميث حصل على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن دوره في فيلم «King Richard».

وخلال تسلمه الجائزة قدم «سميث» اعتذارا للأكاديمية قائلا: «أريد أن أعتذر للأكاديمية ولجميع زملائي المرشحين، هذه لحظة جميلة، والحب يجعلك تفعل أشياء مجنونة.. شكرا للأكاديمية، أتمنى أن تدعوني مرة أخرى».

ورغم اعتذار سميث لأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المانحة لجوائز «أوسكار» خلال الحفل عما بدر منه خلال الحفل، إلا انها أعلنت استياءها من موقف سميث، مشيرة إلى أن مجلس حكام الأكاديمية يتخذ قرارًا بشأن الإجراء المناسب مع ويل سميث، لذلك تنوي الإدارة الاجتماع لمناقشة الحادث مساء اليوم الأربعاء، وذلك وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

ومن ناحية أخرى، أصدر «سميث» بيانا صحفيا يعتذر خلاله لكريس روك بعد صفعه له قال فيه: «أريد أن أعتذر لك علنًا يا كريس، كنت مخطئا، أشعر بالحرج، لا مكان للعنف في عالم الحب واللطف».