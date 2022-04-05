وكيل خطة النواب: المجلس يناقش الموازنة في النصف الثاني من الشهر الجاري

أرسلت الحكومة خطاب وبيان الموازنة العامة الجديدة للدولة عن السنة المالية 2020/ 2023 إلى مجلس النواب، الأسبوع الماضي، وفق الموعد الدستوري المقرر قبل نهاية مارس من كل عام، وذلك بعد إجراء التغيرات التي تمت بعد الأزمة الأخيرة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

تعديلات كبيرة في الموازنة

وقال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الحكومة أجرت تعديلات على الموازنة بسبب الظروف العالمية الأخيرة، مؤكدا أنه رغم الظروف إلا أن الكثير من المؤشرات بالموازنة العامة تشهد تحسنا، وتستهدف الحكومة أن تكون موازنة استثنائية لمواجهة الأزمة وستكون موازنة صعبة.

انتظار البيان المالي لوزير المالية

وأكد أن المجلس يبدأ مناقشة الموازنة في النصف الثاني من الشهرالجاري عقب إحالة الموازنة من رئيس المجلس ومع وصول البيان المالي والتحليلي للموازنة من الحكومة للبرلمان، بعقد جلسات استماع مع كافة الجهات والهيئات بالموازنة للاستماع لمطالبها، وإحالة الموازنات إلى اللجان المختصة، مثل التعليم والصحة والاقتصادية والصناعة وباقي اللجان التي تناقش موازنة الجهات التابعة لها لتقدم تقريرها، وذلك عقب إلقاء وزيري المالية والتخطيط البيان المالي للموازنة وخطة التنمية الاقتصادية أمام الجلسة العامة لتبدأ المناقشات وإعداد التقرير النهائي، لعرضه على الجلسة العامة للموافقة عليه كقانون ربط الموازنة قبل نهاية يونيه المقبل.

وأوضح وكيل اللجنة أن هناك ارتفاع في معدل النمو للإيرادات نحو 17%، إذ تصل الإيرادات في الموازنة العامة الجديدة للدولة بالسنة المالية 2022/2023 إلى تريليون و447 مليار جنيه، وكذلك زيادة المصروفات بمعدل نمو 16% لتصل إلى حوالي 2 تريليون و7 مليار جنيه، ومن المتوقع انخفاض العجز الكلي بالموازنة نحو 6.3% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي.

وأضاف أن مخصصات الاستثمار بالموازنة بلغت نحو 365 مليار جنيه، بينما بلغ حجم الأجور بعد الزيادات الجديدة 400 مليار جنيه، وأن حجم مخصصات منظومة الدعم بالموازنة يبلغ 323 مليار.