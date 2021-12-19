وزير المالية: الموازنة العامة للدولة تحتاج 1887 مليار جنيه

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم، إن الموازنة العامة للدولة تحتاج لـ 1887 مليار جنيه؛ إذ أن الإيراد والمصروف مقدر بالموازنة العامة للدولة، ضاربًا مثال بضرورة دفع مرتبات الموظفين، وتقديم الدعم، وخدمة الدين، موضحًا أنه تم اتخاذ إجراءات لزيادة أسعار السلع المستوردة بشكل لا يؤثر على الطبقة المتوسطة، كما ذكر أنه لم يفرض الزيادة من تلقاء نفسه، فلابد أن يوافق عليها مجلس النواب في جلسة عامة.

زيادة المرتبات والمعاشات

وأضاف «معيط»، في تصريحات تليفزيونية منذ قليل، أن زيادة نسبة الضريبة تؤخذ لتزويد المرتبات والمعاشات وتحسين حال الفقراء، متابعا: «من العدالة الاجتماعية أني أخد من الغني وادي الفقير»، مشيرا إلى أنه لا يحارب الأغنياء وإنما يعمل على مساعدة الفقراء، موضحًا أن الوزارة تجلب 25% إيرادات من مصادر أخرى، ودفع الضرائب موجود في جميع أنحاء العالم، وعدم دفعها جريمة ضد الدولة، مؤكدًا أن الأفلام العربية والأغاني العربية لم يتم فرض ضريبة عليها، وكل ما حدث هو فرض 5% رسوم ضريبية على حفلات البالية.

14 مليار دولار قيمة استيراد البترول سنويا

وعن سبب ارتفاع الأسعار، رد وزير المالية، أن تكلفة الشحن ارتفعت بشكل كبير، وتمت إضافة هذه الزيادة على المواد المستوردة، موضحًا أن فاتورة استيراد البترول بشكل سنوي 14 مليار دولار، موضحا: «نستورد 130 أو 140 مليون برميل بترول سنويًا»، مؤكدًا ضرورة الفصل بين تعديلات القيمة المضافة ورسم التنمية على بعض المواد؛ لأن جميع التعديلات تصب في صالح الصناعة.

وأوضح معيط، أنه تم رفع ضريبة القيمة المضافة عن أعلاف صناعة الدواجن والثروة الحيوانية، بعد توجيهات الرئيس السيسي، لافتًا إلى أنه تم رفع القيمة المضافة عن البذور والتقاوي لتخفيف العبء عن الفلاح.