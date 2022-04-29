رمضان في السودان: زفة وتجديد آواني الطهي.. و«الحلو مر» يتقدم الموائد

تحتفل الدول الإسلامية والعربية، بحلول شهر رمضان المبارك، كل على طريقته، ومن أشهر البلاد ىالعربية والإسلامية التي تحتفي بطقوس خاصة بها بحلول شهر رمضان الكريم، دولة السودان العربية الشقيقة، التي تتزين بيوتها وشوارعها ومساجدها احتفالاً بالشهر الكريم.

بمجرد أن يهل الشهر الكريم، تبدأ السيدات السودانيات، بممارسة بعض الطقوس المفضلة، وأهمها هي تجديد واستبدال أواني الطبخ، احتفالاً وابتهاجاً بالشهر الفضيل، في الوقت الذي يستقبل فيه الشباب والرجال دخول رمضان بـ«الزفة» وهو تجمع كبير يقوم به الأهالي ويتقدمهم رجال الشرطة، ويحدث بعد استطلاع هلال رمضان، حيث يتم تنظيم مسيرة كبيرة يتقدمها رجال الشرطة والجوقة الموسيقية العسكرية، يتبعهم موكب كبير من رجال الطرق الصوفية السودانية، وينضم إليهم الرجال والشباب والأطفال احتفالاً بحلول الشهر الكريم.

تزيين المساجد

وتمتد الطقوس الاحتفالية إلى المساجد، والتي يبدع السودانيون في تزيينها بالمصابيح الملونة، استعداداً لاستقبال المصلين الذين يتوافدون على المساجد كل يوم بعد صلاة العصر، حيث الدروس الدينية وعمل حلقات لتلاوة القرآن الكريم والتي تستمر حتى أذان المغرب، ليعود الأهالي إلى منازلهم لتناول وجبة الإفطار ثم العودة مرة أخرى إلى المسجد لأداء صلاة العشاء ومن بعدها التراويح.

وتشتهر المائدة السودانية بمجموعة من العصائر والأكلات الشهية، ومن أشهر المشروبات والعصائر التي لا يخلو منها بيت سوداني، هو مشروب «الحلو مر» ويعد من المشروبات التي يعتمد عليها السودانيون حيث إنها تقلل من العطش في المناطق ذات درجة الحرارة المرتفعة.

أما المشروب الثاني فهو «الآبريه» وهو المشروب الذي تبدأ بإعداده السيدات السودانيات قبل حلول شهر رمضان، وهو عبارة عن ذرة يتم نقعها في الماء حتى تنبت، ثم يتم وضعها في أشعة الشمس حتى تجف، ويتم طحنها بعد ذلك مع مجموعة من البهارات المميزة، لتقوم السيدات بعد ذلك بعجنها على هيئة أقراص ووضعها في الفرن لتنضج، وتقوم السيدات السودانيات في رمضان بوضع هذا القرص في مياه لفترة، ويصبح بعد ذلك جاهزاً للشرب.

العصيدة وملاح الروب أشهر المأكولات

وبالنسبة للأكلات السودانية الأشهر في رمضان، تأتي العصيدة في المرتبة الأولى ويصاحبها الويكة وملاح الروب والقراصة السوداني، ويبدأ الإفطار بتناول التمر ثم «البليلة»وهي عبارة عن حمص مخلوط مع أنواع أخرى من البقول المسلوقة، ومضاف إليها التمر، ثم يتبع ذلك تناول عصير الليمون في الصيف أو الشوربة في الشتاء، ثم تناول الوجبة الرئيسية.