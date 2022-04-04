شيخ الأزهر: يفوز بجنة النعيم من أحصى الأسماء الحسنى علما وعملا

قال الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الحديث بأن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة، حديث صحيح وواضح في أن عدد أسماء الله والحسنى تسعة وتسعين، لافتا إلى أن مسألة اختصاص الأسماء تحتاج إلى وقفة لغوية، لأن قولنا الأسماء الحسنى لله قد يفهم منه أن هناك بعض الأسماء الحسنى لغير الله، لكن حينما يقدم الخبر على المبتدأ ونقول لله الأسماء الحسنى فهو دليل على أن هذه الأسماء خاصة لايمكن إطلاقها على غيره.

الطيب: الدين الإسلامي علم ندرسه

وأوضح «الطيب» خلال استضافته مع الإعلامي رضا مصطفى، في برنامج «حديث الإمام الطيب» والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الدين الإسلامي علم، ندرسه في الأزهر منذ المرحلة الابتدائية في علوم تراثية، والتخصص في الجامعة لمدة 4 سنوات، لافتا إلى أنه لا يوجد تراث في أي دين من الأديان مثلما هو موجود بالدين الإسلامي.

وأشار «الطيب» إلى أن هناك هناك أحاديث لأبو هريرة عدد فيها الـ99 اسما من الأسماء الحسنى، وهذا هو المستند لثبات الأسماء الحسني لله سبحانه وتعالي، بالإضافة لذكر القرآن لها مفصلة في السور، لافتا إلى أن الكثير من العلماء أكدوا أن الحديث ورد بأنهم 99 اسما، وهناك حديث آخر يفيد بأنهم أكثر من 99 اسما، وهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.

الطيب: الثواب بقدر المشقة

وأكد شيخ الأزهر الشريف، أن الثواب بقدر المشقة، وإحصاء الأسماء الحسنى الـ99 وحفظها ليس بمشقة على الناس، فليس من المعقول أن يترتب ثواب هائل وضخم بحجم الفوز بجنة النعيم على حفظ الـ99 اسم، ولكن المقصود من أحصاها علما وعملا، فالمطلوب من الإنسان أن يتشبه بما يستطيعه من هذه الأسماء الحسنى ويحاول ويجتهد.