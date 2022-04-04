«ميقاتي»: تصريحات نائب رئيس الحكومة عن إفلاس لبنان تم اجتزاؤها

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إن تصريحات نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي حول إفلاس لبنان تم اجتزاؤها.

جاء ذلك ردا على سؤال حول ما تردد عن إعلان الحكومة اللبنانية رسميا إفلاس لبنان وإفلاس مصرف لبنان، وهو ما تم اجتزاؤه من حوار تلفزيوني لنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي مساء أمس، تناول سير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وأكد «ميقاتي»، أن نائب رئيس الحكومة قصد السيولة المالية وليست الملاءة.

حقيقة إفلاس مصرف لبنان

وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قد أكد أن ما تم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح.

وأوضح «سلامة»، في بيان رسمي، أن مصرف لبنان لا زال يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسيستمر في ذلك، بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان.