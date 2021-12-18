رئيس الحكومة اللبنانية: وجدت كل الدعم من السيسي خلال زيارتي لمصر

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم، أنه وجد خلال زيارته مؤخرا لمصر كل دعم سياسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددا على أن الهدف من كل الزيارات التي يقوم بها إلى الخارج هو الحفاظ على حضور لبنان على الساحة الدولية، سواء من خلال مشاركته في مؤتمر المناخ بجلاسكو، وزيارته لمصر والفاتيكان والعراق والأردن، مُشددا أنه وجد دائما كل الدعم.

استقالة الحكومة أهون الحلول وأكبر الشرور

وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية، خلال لقائه، اليوم، بمجلس نقابة المحررين، برئاسة النقيب جوزيف قصيفي، بالسراي الكبير، مقر الحكومة اللبنانية، أن استقالة الحكومة أهون الحلول ولكنها أكبر الشرور في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأكد أن الاستقالة تسبب مزيدا من التدهور في الأوضاع، وقد تؤدي إلى إرجاء الانتخابات النيابية، مشددا على أن الحكومة مستمرة في عملها، والاتصالات جارية لاستئناف جلسات مجلس الوزراء.

واعتبر رئيس الحكومة اللبنانية، أن أي دعوة لعقد جلسة دون التوصل إلى حل للأزمة الراهنة، تعتبر تحديا من قبل مكوّن لبناني وقد تستتبع باستقالات من الحكومة، ولذلك فأنا لن أعرّض الحكومة لأي أذى.

وأكد ميقاتي، في هذا السياق، أن هناك قرارا دوليا بعدم سقوط لبنان وبوقف تردي الأوضاع واستمرار الانهيار، مشددا على أن هناك مظلة خارجية وداخلية تحمي عمل الحكومة، واعتبر أن الأفضل هو وجود حكومة بصلاحيات كاملة بدلا من غيابها أو وجود حكومة تصريف أعمال.

اجتماع أمني مرتقب لمكافحة تهريب المخدرات

وكشف رئيس الوزراء اللبناني، عن أنه دعا لاجتماع وزاري وأمني موسع لإقرار خطوات تنفيذية إضافية تتعلق بضبط التهريب ومكافحة تهريب الكبتاجون وجميع أنواع المخدرات، ووقف التلاعب بسعر النقد، ومكافحة التلاعب بأسعار السلع والمواد الغذائية.

ونفى وجود خلافات بينه وبين رئيس الجمهورية، مؤكدا أن هناك تعاونا تاما بينهما، معتبرا أن الكلام عن خلافات هدفه تأجيج التوتر السياسي في البلد،

وشدد رئيس الحكومة اللبنانية كذلك على أن العلاقة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لا تشوبها شائبة، والتواصل معه مستمر لإيجاد حل لموضوع استئناف جلسات مجلس الوزراء.

اتخاذ التدابير لإجراء الانتخابات قبل 21 مايو

وعن الانتخابات النيابية اللبنانية، قال ميقاتي: «نحن بصدد اتخاذ كل التدابير لإجراء الانتخابات قبل 21 مايو المقبل ليكون لدينا مجلس نيابي منتخب، مع الأخذ بعين الاعتبار ما هو وارد في القانون الساري المفعول، وندعو الهيئات الناخبة مطلع العام الجديد، أما تاريخ إجراء الانتخابات فهو مرتبط حتما بما يصدر عن المجلس الدستوري في شأن الطعن المقدّم بقانون الانتخاب.

وعن ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، قال إن هناك سلسلة من الإجراءات التي تُتخذ لمعالجة تقلب سعر الصرف، بما يتيح الانتقال إلى إجراءات مُحددة لمعالجة تداعيات التراجع في سعر الليرة وفق أسس واضحة.