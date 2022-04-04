أبو الغيط: علاقات وثيقة بين الدول العربية والشعبين الروسي والأوكراني

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن المندوبين الدائمين للدول العربية، اجتمعوا في 28 فبراير الماضي وأصدروا بيانا، بمقتضاه أنشئت مجموعة الاتصال المتواجدة في موسكو، وستجري اتصالاتها مع الجانب الأوكراني غدا في وارسو.

إصدار وثيقتين تتضمنان الموقف العربي تجاه الأزمة الأوكرانية

وأضاف أبو الغيط، خلال مؤتمر صحفي بين المجموعة العربية ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: «المجموعة العربية أصدرت وثيقتين تتضمنان الكثير من المواقف العربية، مثل تأييد جميع الجهود الرامية إلى حل الأزمة الروسية الأوكرانية، من خلال الحوار والدبلوماسية، وبما يحفظ أمن وسلامة الشعوب في هذه المنطقة الهامة في العالم».

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أن الدول العربية لها اتصال وثيق مع الشعبين الروسي والأوكراني، وترتبط معهما بعلاقات قديمة ومتعددة وعميقة للغاية، وبالتالي فإن كل ما يحدث في هذه المنطقة يتم الاهتمام به.

وأوضح أن الوثيقتين أكدتا ضرورة احترام القانون الدولي والأمم المتحدة ودعم تخفيف حدة التوتر، وضبط النفس وعودة الاستقرار والسماح بعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي.