أخبار لبنان اليوم.. نفي إفلاس الدولة بعد إثارة التوتر والبلبلة

شهدت أخبار لبنان اليوم تطورات وتناقضات عديدة، فأعلن مصرف لبنان المركزي إفلاس البلاد، ليعود حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، اليوم الاثنين، لنفي الخبر، إذ قال إن البنك لا يزال يمارس دوره الموكل إليه بموجب القانون، وأنّه لا صحة حول ما يتم تداوله بشأن إفلاس البنك المركزي اللبناني، وفقاً لموقع سكاي نيوز عربية.

أخبار لبنان اليوم.. سؤال وإجابة مجتزأة

وشملت أخبار لبنان اليوم وفقا لموقع سكاي نيوز عربية، رد نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، على التصريحات المنسوبة إليه التي أثارت حالة من الجدل والتوتر حول إفلاس لبنان، إذ أوضح الشامي أنّ ما تم نسبه إليه هو جزء من حديث مجتزأ على لسانه، أدلى به خلال حوار تليفزيوني، وكان السؤال الموجه إليه يدور حول إمكانية مساهمة كل من الدولة اللبنانية ومصرف لبنان المركزي في ردم هوة الخسائر بالبلاد.

نائب رئيس مجلس الوزراء ينفي إعلان إفلاس لبنان

وشملت أخبار لبنان اليوم، تأكيد نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، إنه قال تحديدا: «يمكن للدولة أن تساعد بمبلغ بسيط، وأنا استخدمت هذا التعبير وأقصد من خلاله أن الدولة لا تملك الإمكانيات المادية الكافية، ومن أنا كي أعلن إفلاس الدولة؟»، مستنكرا الأحاديث التي تم نقلها على لسانه وتم نسبها إليه، مبديا استغرابه من العنوان الخبري الذي أثار البلبلة في لبنان والمنطقة العربية بشكل عام.

لبنان غير مفلسة ولديها العديد من الأملاك

وبحسب موقع سكاي نيوز عربية، في وقت سابق اليوم الإثنين، قال النائب السابق مصطفى علوش: «لا شك أن الدولة غير مفلسة، فلديها الأملاك وغيرها من الأمور التي تستطيع استخدامها لسد الخسائر، لكن الإشكالية الكبرى أن الوضع الاقتصادي هو المفلس، والآفاق الاقتصادية مقفلة سياسيا وأمنيا».