الوفاء بالوعد.. البطل المشارك بعملية إنقاذ «ريان» في طريقه لأداء العمرة

أعلنت مصادر صحفية مغربية أنّ عمي علي الصحراوي، البطل المشارك في عملية الحفراليدوي لاستخراج وإنقاذ الطفل المغربي ريان من حفرة البئر التي سقط فيها، في طريقه لأداء العمرة الآن مع زوجته، إذ أوفت إحدى الشركات السعودية بوعدها.

وكان والدا وجدة الطفل ريان أورام، قد غادروا البلاد في وقت سابق متجهين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، بعدما منحها لهم ملك المغرب للتخفيف عنهم بعد فقد نجلهم، ليعودوا بعد رحلة العمرة إلى منزلهم بدوار إغران بإقليم شفشاون، وسط حالة من احتفاء أهالي الإقليم بهم.

جنازة مهيبة للطفل ريان

وأقيمت جنازة مهيبة للطفل ريان شارك فيها آلاف المغاربة الذين جاءوا من كل أنحاء المملكة المغربية لتشييع جثمانه، كما حضر ممثلون عن الديوان الملكي المغربي الجنازة، التي تابعها كثيرون حول العالم، حتى إن البعض تحدث عنها أنها كما لو كانت جنازة لقائد أو زعيم دولة، وانتشرت صور الطفل في بلدان العالم التي أبدت حكوماتها وشعوبها التعاطف مع عائلة الطفل.

تفاصيل واقعة الطفل ريان

ويشار إلى أنّه في مطلع شهر فبراير الماضي سقط الطفل ريان في البئر التي كان يحفرها والده ويبلغ عمقها 62 مترا، إلاّ أنّه علق عند 32 مترا، وذلك أثناء توجه والده للصلاة ليصرخ الضحية لإنقاذه، قبل أن تكتشف أسرته غيابه وتبدأ عملية البحث عن الصغير، واستمرت عمليات الحفر نحو 5 أيام شارك فيها عم علي الصحراوي، قائد فريق الحفر اليدوي، قبل أن تتدخل الجهات المغربية المسؤولة وتحضر المعدات الثقيلة لعمر نفق وحفرة موازية لإنقاذ الطفل، إلاّ أنّ الطفل ريان خرج جثة هامدة متأثرا بالجروح التي أصيب بها جرّاء عملية سقوطه، وأوضح التقرير الطبي أنّه كان يعاني من كسر في الرقبة ونزيف في الدماغ.