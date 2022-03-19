والدا الطفل المغربي ريان يعودان لمنزلهما بعد أداء العمرة

عاد والدا وجدة الطفل المغربي ريان أورام، والذي توفي إثر سقوطه في بئر بجوار منزله قبل أكثر من شهر، إلى منزلهم بدوار إغران لإقليم شفشاون، بعد أدائهم لمناسك العمرة في السعودية.

الطفل ريان سقط في بئر بالمغرب قبل أكثر من شهر

ونشر الناشط بمواقع التواصل الاجتماعي، عبد المجيد أحراز، مقطع فيديو يوثق للحظة مرور موكب مكون من سيارتين تابعتين للقصر الملكي على متنهما والدا وجدة الطفل ريان أورام في طريقهم إلى دوار أغران وفقا لموقع «هبة بريس».

واهتز العالم بداية العام الجاري بمأساة الطفل ريان الذي توفي إثر سقوطه داخل البئر، بعد بقائه داخلها عدة أيام، إذ تدخلت السلطات وحفرت بئرا أفقية بجانب البئر التي سقط فيها ريان، بعد فشل محاولات إنقاذه.