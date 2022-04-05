مسلم: المنتخب يحتاج لـ أحمد عبدالقادر.. «محترف ومهاري ولا يفقد الكرة بسهولة»

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن المنتخب الوطني لكرة القدم يحتاج إلى مدرب وطني أو خبير عالمي في المرحلة المقبلة، موضحًا: «لدينا خامات جيدة جدا، محترفون في إنجلترا وتركيا وألمانيا، وكيروش أظهر بعض اللاعبين في بطولة كأس العرب مثل محمد عبدالمنعم وأحمد رفعت».

مسلم: عبدالقادر لا تظهر عليه علامات التذمر عند استبداله

وأضاف «مسلم»، خلال حواره مع عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي، ببرنامج «ملك وكتابة» على قناة الأهلي: «المنتخب ينقصه أحمد عبدالقادر، هو مختلف عن كل اللاعبين المهاريين، عصب قوي ولا يفقد الكرة بسهولة، ولديه قدرات بدنية جيدة، هو لاعب محترف وملتزم وعندما يخرج من أرض الملعب لا يبدي علامات التذمر، وعندما خرج من مباراة الأمس تلقى إشادة كبيرة من الجمهور على عكس اللاعبين الذين خرجوا من المباراة».

وتطرق «مسلم» إلى الحديث عن النادي الأهلي، مؤكدًا أن جمهوره يطمح إلى الأفضل، ولا يقبل بأي مبررات عند الخسارة: «معندوش حجج الحكام، حتى لو هو بيعمل إجراءات ضد الحكام، ومش بيبقى ده هو المبرر».

وتابع: «لما بيحصل انتكاسات والأداء ميعجبش بنتضايق كجمهور الأهلي، جمهور الأهلي ميقدرش يصبر على ضياع بطولة، والكارثة إننا نلعب وحش ونكسب، ولما بناخد بطولة الجمهور بيدور على التانية على طول».

مسلم: لاعبو الأهلي تعودوا على اللعب في أكثر من بطولة

واختلف مسلم مع وجهة نظر عدلي القيعي بأن تراجع أداء الفريق في الفترة الأخيرة، يرجع إلى كثرة المباريات التي يخوضها لاعبوه، موضحًا: «ما الجديد في ذلك؟ الأهلي يجب أن يكون لديه البدائل المناسبة، ولاعبوه تعودوا منذ سنوات طويلة على اللعب على أكثر من صعيد، وفي مباراة الهلال السوداني دكة البدلاء كانت خفيفة، ولدينا لاعبين مستواهم متراجع رغم أنهم لا يلعبون في منتخبات بلدهم مثل طاهر محمد طاهر وميكسوني».