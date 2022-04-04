محمود مسلم: نحتاج إلى تكرار تجربة المدرب الوطني.. ولاعبونا قابلون للتطوير

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن المنتخب الوطني في حاجة إلى تكرار تجربة المدرب الوطني، مؤكدًا أنه لم يكن على ما يرام في الفترة الماضية، التي شهدت خسارته في نهائي كأس الأمم الأفريقية والدور الحاسم المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وأضاف مسلم، خلال حواره مع عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي، ببرنامج «ملك وكتابة» على قناة الأهلي، أن نوعية لاعبي المنتخب الوطني ليست سيئة، فهناك لاعبون جيدون يمكن تطويرهم، لافتًا إلى أن هناك إحصائية أثبتت أن معظم من تأهلوا إلى كأس العالم كان يدربهم مدربون وطنيون، وبالتالي فإن عامل الروح مهم جدا في هذا الأمر، وكل إنجازات المنتخب الوطني كانت مع المدربين الوطنيين، مثل الجوهري وحسن شحاتة.

لا يجب القياس على تجربة البدري

وتابع: «محتاجين نعيش تاني تجربة المدرب الوطني، ولا يجب أن نقيس على تجربة حسام البدري، لأنه لم يكن مؤهلا لقيادة المنتخب».

وأشار إلى أن الدوري المصري مليء بالأسماء الجيدة في عالم التدريب، مثل حسام حسن، إيهاب جلال وأحمد سامي وعماد النحاس وعلي ماهر، معقبًا: «هم في حاجة إلى الرهان عليهم، وأعتقد أن المنتخب في حاجة إلى مدرب وطني».

وأكد أن المدير الفني البرتغالي للمنتخب الوطني كارلوس كيروش منح الفرصة لعدد من اللاعبين مثل محمد عبدالمنعم وأحمد رفعت، لكنه لم يستدعِ أحمد رفعت إلى كأس الأمم ومباراتي السنغال المؤهلتين إلى كأس العالم 2022 وهذا أمر محير للغاية.