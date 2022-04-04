محمود مسلم: «حياة كريمة» ستنقل الصعيد نقلة كبيرة.. مفيش قرية موصلهاش تنمية

أشاد الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مؤكدًا أنها ستنقل صعيد مصر نقلة كبيرة جدا.

الصعيد لم يعد مهمشا

وأضاف مسلم، خلال لقاء مع عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي، ببرنامج «ملك وكتابة» على قناة الأهلي، أن الصعيد لم يعد مهمشا، لأن نماذج كثيرة خرجت منه في المجال الصحفي والإعلامي والمفكرين والمثقفين والأدباء: «الصعيد محدش يقدر يقول عليه مهمش، وحينما يجتمع 5 على سبيل المثال تجد منهم 2 على الأقل من الصعيد من الأسماء الكبيرة والشباب الصغير، ومنتشرين ومتميزين في كل المجالات».

وحول الطباع الطيبة لأهالي صعيد مصر، قال: «الصعيدي من الناس اللي مبتلفش ولا بتدور، والأقصر وأسوان بهما الكثير من المناظر البديعة، من أجمل البلاد وأهلها من أطيب الناس على وجه الأرض».

وأشار إلى أنه كان في زيارة لجامعة أسيوط، ووجد فيها أقساما نادرة في كلية الطب ليست موجودة في مصر، موضحًا: «هناك تقدم علمي كبير، وفي جامعة سوهاج الشباب كانوا يشتكون من قلة الفرص والفقر وكان ذلك منذ 4 سنوات، فقلت لهم إن المحافظ شاب ووكيل الوزارة شاب، والشباب منتشرة في كل القيادات والمناصب، لكن بعد تدريب وجدارة بالكفاءة».

وأكد: «مفيش قرية في الصعيد موصلتلهاش تنمية، كمان سنتين كل القرى هيبقى فيها صرف صحي ومدارس، وبالنسبة للواسطة، أحد الوزراء ذكر إن والده كان يعمل في مهنة بسيطة، والقطاع الخاص لا يعترف بالوساطة، وبالتالي فإن المحسوبية من الأكليشيهات التي ورثناها وهناك شباب كثر تدربوا وأهلوا وتقلدوا مناصب قيادية في الدولة».

وضرب مسلم مثلا على هذا الأمر، بلاعبي الكرة، الذين يشتكون من قلة حصولهم على الفرص للمشاركة في المباريات، وعندما يلعبون، فإنهم لا يقدمون الأداء المأمول منهم: «زي لاعيبة الكورة، يقول أنا مأخدتش فرصة، وينزل ماتشين وتلاتة ميعملش حاجة، وخاصة الفرق الكبيرة معندهاش استعداد تجرب، على الشباب أن تعلم أن الفرص لا تأتي كثيرا».