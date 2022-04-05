حامد عز الدين: محمود مسلم نموذج رائع في الإعلام المصري

قال الكاتب الصحفي حامد عز الدين، إن علاقة صديقة وطيدة تربطه بالدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، موضحًا: «كان في الأصل صحفي سياسي، وكانت من أجمل المفاجآت، عندما علمت أنه كان ضمن البعثة الإعلامية لتغطية أخبار النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية».

وأضاف «عزالدين» خلال مداخلة هاتفية مع عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي، ببرنامج «ملك وكتابة» على قناة الأهلي، أنه كان يتمنى استضافته في حوار تلفزيوني، لأنه من النماذج الرائعة في الإعلام المصري: «قلت له أتمنى أقعد معاك عشان أقدمك للناس بهذه المحبة الأهلاوية والعشق الشديد جدا للنادي الأهلي، وهذا يسعد جماهير الأهلي كما أسعدني».

مسلم: كتابات ومداخلات حامد عز الدين تسعدني دوما

من جانبه، وجه رئيس تحرير جريدة «الوطن» الشكر له، حيث كان متوجا في الأستوديو، وقال إنه تعامل معه عندما كان مديرا لوكالة الأخبار العربية: «أسعد به دوما في كتاباته ومداخلاته التلفزيونية، هو رجل أهلاوي صميم».

وأكد «مسلم» أن «الوطن» تلتزم بمعايير المهنية في تغطية اخبار كرة القدم، مشددًا على أن نظام العمل فيها لا يعتمد على هوى رئيس التحرير: «الصحافة في الوطن تعتمد على التنوع والمقال يحسب لكاتبه، وفي الوطن كلنا مختلفون، لدينا الأهلاوية والزملكاوية ونتجادل في شؤون الكرة، لكن في العمل نتعامل بمهنية، لا أفرح إن حد يجيب لي خبر غلط عن الزمالك أو الأهلي».

مسلم: الوطن انفردت بتفاصيل عقد الشناوي وبعض لاعبي الزمالك

وتابع، أن «الوطن» انفردت بنشر تفاصيل عقد محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، وبعض لاعبي الزمالك، مبينًا: «اللي مُصر يصنفنا هو حر، ولدينا مانشيتات ضد الناديين، وأنا شخصيا أحاول الحديث دوما في المهنية وليس الانتماء، وإذا كان الخبر خاطئا لكنه متفق مع ميولي فإنني أرفضه».