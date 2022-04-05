مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 4 رمضان في محافظة قنا

يحرص المسلمون على معرفة موعد أذان المغرب في قنا ومواقيت الصلوات خلال شهر رمضان المبارك، خاصة اليوم الثلاثاء الموافق الرابع من شهر رمضان.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في قنا

وبحسب إمساكية مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 4 رمضان في محافظة قنا، يكون موعد أذان الظهر الساعة 11:52 صباحا، والعصر 3:22 مساء، والمغرب الساعة 6:8 مساء، والعشاء 7:22 مساء.

زيادة ساعات الصيام تدريجيا على مدار الشهر

ووفقا للتقويم الصيفي في مصر ومنها محافظة قنا، فإن ساعات الصيام تزيد تدريجيا على مدار شهر رمضان الكريم، إذ تقل ساعات الليل، وفي المقابل تزيد ساعات النهار بمقدار دقيقة واحدة كل يومين، ليصبح إجمالي الزيادة مع آخر أيام شهر رمضان 16 دقيقة.

صلاة التراويح بالمساجد الجامعة

وشددت مديرية الأوقاف بالمحافظة، على الالتزام بمواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في محافظة قنا، في المواعيد المقررة، وأعلنت إقامة صلاة التراويح في حدود 30 دقيقة في المساجد الجامعة الكبيرة التي تقام فيها صلاة الجمعة، مع عودة درس العصر في رمضان لمدة تتراوح بين 7 و10 دقائق، وخاطرة خفيفة في صلاة التراويح في حدود 5 دقائق، مع تطهير وتعقيم المساجد بشكل مستمر، والتزام المصلين باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات أثناء الصلوات حفاظا على صحة وسلامة الجميع.