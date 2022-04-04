مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 3 رمضان في محافظة قنا

يبحث الأهالي في محافظة قنا، على محرك البحث جوجل بشكل مستمر عن مواقيت الصلاة وأذان المغرب بالمحافظة اليوم الاثنين 4 أبريل 2022

وتنشر «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الإثنين في محافظة قنا، وذلك في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

موعد أذان المغرب في قنا اليوم الإثنين

وبحسب منشور مديرية الأوقاف قنا، الذي عممته على كافة مساجد المحافظة يأتي موعد أذان المغرب في قنا اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 6:7 مساء حسب التوقيت المحلي لمدينة قنا.

مواقيت الصلاة خلال ثالث أيام رمضان في قنا

ويؤذن لصلاة الظهر في تمام الساعة 11:52 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العصر في تمام الساعة 3:22 دقيقة مساء، ويرفع أذان صلاة المغرب اليوم الأحد فى تمام الساعة 6:7 دقيقة مساء، بينما يرفع أذان صلاة العشاء في تمام الساعة 7:23 دقيقة مساء.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الإثنين في القاهرة

وتقدم «الوطن» لقرائها مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الإثنين ثالث أيام رمضان في محافظة القاهرة، ويذاع أذان الصلوات في الإذاعة والتلفزيون بناء عليها، ومع كل أذان تنبه على مراعاة فروق التوقيت بين محافظة وأخرى، وحتي ينتبه الصائمون لتلك التوقيتات.

وإليكم مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة:

الفجر: 4:13 صباحا ‏

الظهر: 11:58 صباحا ‏

العصر: 3:30 مساء

المغرب: 6:15 مساء ‏

العشاء: 7:34 مساء