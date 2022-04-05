أبرزها الاختيار 3.. أحداث مشوقة بالحلقة الثالثة من مسلسلات رمضان

هناك أحداث درامية جديدة لمسلسلات دراما رمضان شهدتها الحلقات الثالثة، إذ بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل الاختيار 3 تحت اسم «أخونة الدولة» بزيارة مرشد الجماعة محمد بديع لوزير الدفاع للفريق أول عبدالفتاح السيسي، ويعترف فيها أن الشعب يحبه وأن لديه شعبية بين الجنود.

جاء ذلك وفق ما عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «أبرزها الاختيار 3.. أحداث مشوقة في الحلقات الثالثة من مسلسلات رمضان 2022»،

وخلال أحداث الحلقة الثالثة قال بديع للسيسي إنَّ هناك تباعد بين الجماعة والجيش، لذلك ردّ عليه الرئيس السيسي بحزم مؤكّدًا أنه يرى تدخل الإخوان في أمور لا تخصهم.

أمير كرارة يبكي بعد إعدام أبو مصعب على يد داعش في العائدون

أما في مسلسل العائدون، فقد بدأت الحلقة بمشهد مؤثر من خلال بكاء أمير كرارة على محمد فراج «أبو مصعب» بعدما شاهد فيديو إعدامه على يد تنظيم داعش الإرهابي حرقًا.

أما الحلقة الثالثة من مسلسل فاتن أمل حربي للنجمة نيللي كريم، فقد بدأت بمشهد فلاش باك عن مشاجرة بين شريف سلامة ونيللي كريم بسبب عدد البيض في الكرتونة.

يسرا تطرد غادة عادل من المنزل في أحلام سعيدة

وفي مسلسل أحلام سعيدة، فقد شهدت رفض فريدة التي تجسد شخصيتها يسرا تدخل غادة عادل في حياتها، وطردتها من منزلها اعتقادا منها أنها حاولت قتلها.

وفي مسلسل « في بيتنا روبوت 2»، فقد كان المشاهدون على موعد مع أحداث طريفة وكوميدية، إذ بدأت الدكتور يوسف إلى مكان طبيبة النساء والتوليد التي ذهبت إليها زوجته ليلى أحمد زاهر، لكنه لم يجد مكانًا لركن سيارته، واضطر يوسف إلى التشاجر مع الشخص الذي سبقه إلى مكان ركن السيارة، لكن الشخص الآخر وبخه بحجة أن الشارع ليس ملكًا لأحد.