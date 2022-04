تصدر البحث عن مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 4 والقنوات الناقلة محركات البحث عبر الإنترنت، بعد ساعات من إذاعة الحلقة الثالثة من المسلسل مساء أمس، التي تضمّنت عددا من الأحداث المهمة التي وقعت خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية من 2012 إلى 2013، وشهدت الحلقة كواليس لقاء وزير الدفاع آنذاك الفريق عبدالفتاح السيسي، بمرشد الجماعة محمد بديع.

وتبدأ مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 4 والقنوات الناقلة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على شاشة قناة ON، في عرضها الأول، بينما تُذاع على قناة ON دراما في تمام الـ11:20، وفقا للخطة البرامجية التي أعلنتها شبكة قنوات ON عبر حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي.

وتتضمّن قائمة مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 4 والقنوات الناقلة، 5 مواعيد مختلفة لإعادة الحلقة في اليوم التالي على قناتي ON وON دراما، حيث تُعاد الحلقة مرتين على شاشة قناة ON الأولى في تمام 4:20 صباحا والثانية في تمام 3:30 عصرا، بينما تُعاد الحلقة على ON دراما في السادسة صباحا، ثم في تمام 10:30 مساء، أما الإعادة الثالثة على شاشة القناة في تمام 4:40 عصرا.

محاولات أخونة الدولة.. ملخص مسلسل الاختيار 3 الحلقة 3

وشهد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 3 عددا من الأحداث المهمة، حيث بدأت مع اللقاء الذي جمع وزير الدفاع آنذاك الفريق عبدالفتاح السيسي، مع محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، حيث تلقى الأخير ردا حاسما منه على تدخل قيادات الجماعة في مؤسسات الدولة، مستنكرا ذهاب خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي إلى القيادات المؤسسات الأمنية والتدخل في إدارتها، كما أكد أنّ الجيش انتماءه وولاءه للشعب المصري رافضا أي محاولات لخلق أي انقسامات داخل صفوف الجيش.