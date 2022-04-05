تسريبات الاختيار 3.. مقاطع فيديو تكشف مخطط خيرت الشاطر وتفضح بديع

يبحث المشاهدون عبر محركات البحث على الإنترنت عن تسريبات الاختيار 3، التي وردت ضمن حلقات المسلسل على مدار الحلقات الماضية، إذ استعان صناع المسلسل بعدد من التسريبات منها مقاطع صوتية وفيديو حقيقية لقيادات جماعة الإخوان الإرهابية ومرشدهم، يتحدثون خلالها عن نوياهم الحقيقية، وتم ضمينها ضمن أحداث المسلسل الذي يحمل توقيع المخرج بيتر ميمي.

كانت أحدث تسريبات الاختيار 3، ضمن الحلقة الثالثة من المسلسل والتي تضمنت مقطع فيديو للمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح يتحدث خلاله عن جماعة الإخوان الإرهابية، خلال لقاء جمع القوى الوطنية في ذلك الوقت مع المجلس العسكري، وأكد خلال الفيديو عن دعمه للجيش المصري في مواجهة سيطرة الجماعة على مؤسسات الدولة، قائلا: «لو حضراتكم ماخفتوش من سيطرة الإخوان يبقوا مش بتخافوا على مستقبل مصر وده مش طبيعي أن الجيش يبقى غايب عن مستقبل مصر».

تسريبات الاختيار 3 تكشف مخطط الشاطر ضد الدولة المصرية ومؤسساتها

وفي الحلقة الماضية من المسلسل، عرض ضمن تسريبات الاختيار 3، مقطع فيديو لخيرت الشاطر أحد أذراع جماعة الإخوان الإرهابية وهو يكشف عن نيته في تحريض مجموعة كبيرة تصل إلى مليون شخص يقومون بحرق مقرات أمن الدولة، قائلا: «لما اصدم بجهاز أمن الدولة معنديش مشكلة أنا ممكن أطلع مليون واحد ويحرقوا المقارات ويمسكوا الناس ويحبسوهم هما ويعملوا محاكمة شعبية».

من محمد بديع إلى خيرت الشاطر: تسريبات الاختيار 3

وفي الحلقة الثانية ظهر مرشد الإخوان محمد بديع، في تسريب يتحدث خلاله مع خيرت الشاطر ومحمد مرسي عن السلفيين، إذ وصفهم بـ«الشراذم المسيئين للإسلام»، بينما قال خيرت الشاطر إنه كان يتابع كل تفاصيلهم ويقوم بزرع مرشدين في وسطهم، وعندما يجد معلومة يقوم بإبلاغ أمن الدولة ضدهم.