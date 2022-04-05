دار الإفتاء توضح حكم الإفطار بسبب العطش الشديد: ثواب رمضان لا يعوض

يشهد رمضان 2022 ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، لاسيما في فترات النهار، لذا يتساءل البعض عن حكم الإفطار بسبب العطش الشديد، في ظل ذلك الطقس الحار، ما يمثل صعوبة بين البعض في المقاومة حتى آذان المغرب لذا يقدمون على الإفطار أحيانًا، وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم ذلك في أكثر من فتوى سابقة لها.

حكم الإفطار بسبب الحر الشديد

وأوضح الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فيديو عبر القناة الرسمية للدار على موقع «يوتيوب»، حكم الإفطار بسبب العطش الشديد، قائلًا إنَّ نهار رمضان الصيام به لا يمكن أن يتمّ تعويضه، فهي عبادة عظيمة ولها ثواب كبير ومن الطبيعي أن بها مشقة، فلا يجب أن يتخذ العبد، العطش الشديد حجة كي يخسر هذا الثواب.

وعن حكم الإفطار بسبب العطش الشديد، أكّد أمين الدعوى أنَّ الإفطار في أثناء فترة الصيام غير جائز، إلا في حالة توافر شرط من الشروط الشرعية التي يباح فيها للعبد أن يفطر، كالمرض أو الحيض وغيره.

ولفت أمين الفتوى إلى أنَّ ثواب الصيام في شهر رمضان من خير الثواب الذي يجب على العبد أن يحرص عليه.

ثواب الصيام في رمضان

وفي سياق متصل يظن البعض أن من صام في أيام دراجات الحرارة المرتفعة، وقاوم العطش الشديد يكون له ثواب أكبر من الصيام في الأيام العادية التي تخلو من هذه المشقات، وهو ما أكّده أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، في فيديو على قناة الدار الرسمية على «يوتيوب»، إذ قال إن تلك الظنون صحيحة فمع زيادة تعب الإنسان يزيد أجره عند الله عز وجل.