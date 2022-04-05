بطلا مصر في «تجديف الصالات» يرويان مشوار البطولة من التدريب للذهبية

أكد محمد الحسيني، بطل العالم في تجديف الصالات 2022 أن رياضة التجديف هي رياضة شاقة جدا، حيث يبدأ التمرين يوميا في الساعة الخامسة صباحا ويتضمن التدريب مجهودا كبيرا، لافتا إلى أنه بدأ ممارسة هذه اللعبة عام 2014 بالمنصورة، وبدأ مشواره الاحترافي مع اللعبة في المقاولون العرب بالقاهرة، وشارك في بطولات عالم كثيرة، وكان أول إنجاز حققه هو الفوز بـ2 ميدالية ذهبية عام 2019.

حصد على الميدالية الذهبية

وأشار بطل مصر في التجديف خلال حديثه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني إلى أنه انضم إلى صفوف المنتخب الوطني، عام 2010 وانضم إلى تجديف الصالات في عام 2021، وفي 2022 حصل على الميدالية الذهبية.

الحسيني: والدي كان لاعب تجديف

وكشف «الحسيني»، أن والده كان لاعب تجديف، ويتدرب فترتين في اليوم، صباحية ومسائية، بالإضافة إلى اتباع أنظمة غذائية قاسية، موضحًا أن تقوية عضلات القدمين والظهر أهم من عضلات الذراعين، إذ يلعب الذراعان دورا مساعدا.

علاء علي: بدأت التجديف في سن صغيرة

أما البطل «علاء علي»، بطل مصر المتوج ببطولة العالم تجديف الصالات 2022، أكد أنه بدأ التجديف في سن صغيرة لأن والده كان لاعبا في المنتخب الوطني، حيث انضم إلى صفوف المنتخب الوطني عام 2010، مشددًا على أن اللعبة تحتاج إلى فترات تمرين كبيرة، وتحقيق التوازن بين التحمل والقوة، ولفت إلى أن التدريب يختلف وفقا لفترات الموسم، ففي البداية تكون فترة الإعداد، وعندما يقترب موعد البطولات تقل فترات التدريب لكن بشدة أعلى، لافتا إلى أن تلك الرياضة تحتاج إلى مزيد من الدعم المادي.