قطع رحلة من أسوان لدمياط بقارب بسيط.. وزير الرياضة يهنئ «ملك التجديف»

أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتصالا هاتفيا بالمهندس حاتم قنديل بطل مصر فى التجديف، الذي استطاع أن يحطم الرقم القياسي في التجديف من خلال رحلته من أسوان، التي بدأت أول شهر يونيو، وانتهت بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط.

وزير الرياضة: حريصون على دعم كل المبادرات الشبابية

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة حريصة على رعاية ودعم كافة المبادرات الشبابية في المجالات المختلفة، خاصة الرياضية منها، مشيرا إلى أنه تابع رحلة حاتم قنديل من أسوان إلى دمياط، كونها أحد أهم المبادرات الشبابية الرياضية، التي جاءت فى ضوء الاحتفالات بثورة 30 يونيو المجيدة؛ بهدف الترويج للعديد من المبادرات القومية، فضلا عن أهميتها فى الترويج للسياحة المصرية وتشجيع الشباب على إطلاق مبادراتهم المجتمعية والتنموية والرياضية لخدمة المجتمع المصري.

صبحي: الإنجازات الشاملة شجعت الشباب على الإبداع

وأضاف وزير الرياضة، أن الإنجازات والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية حاليا فى شتي المجالات، وكان الشباب هم المستفيد الأول منها، شجعت شباب مصر على إطلاق طاقاتهم الإبداعية وتنفيذ مبادراتهم التنموية، وهو الأمر الذى تحرص الوزارة على دعمه بشكل مستمر من خلال توفير كافة الإمكانات المادية واللوجستية و تهيئة الأجواء المناسبة لهم.

الوزير يستقبل محطم الرقم القياسي

ومن المقرر أن يستقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي المهندس، حاتم قنديل بمقر الوزارة؛ لتهنئته بهذا الإنجاز غير المسبوق، وبحث كيفية الترويج لتلك المبادرات الشبابية الرياضية على المستوى العالمي؛ بهدف تعظيم الاستفادة منها في شتي مجالات العمل التنموي المصرى.

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، افتتح اليوم ملعبين لكرة القدم بمحافظة الغربية، في إطار جولاته التي يقوم بها لافتتاح المنشآت الرياضية، التي تهدف لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية.