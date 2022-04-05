مبتهل عراقي: «الأزهر قلعة العلم ومنارة الفكر وأفخر بانتمائي له»..فيديو

قال المبتهل العراقي «ظافر الحداد»، طالب في جامعة الأزهر، والباحث في مرحلة الماجستير بالجامعة، إنه جاء إلى الأزهر الشريف عن طريق الوقف السني، مشيرًا إلى أنه يدرس في الأزهر منذ 4 سنوات، حيث يعد رسالة ماجستير عن الأحاديث الشريفة، كما بدأ الإنشاد الديني منذ صغره، ويشارك في الإنشاد بحفلات زواج زملائه في الأزهر، لافتا إلى أنه يعتبر «الحافظ خليل إسماعيل»، مثلا أعلى له إذ يمثل المدرسة العراقية، ويسمى ببستان الأنغام العراقية، ويقرأ ما يقارب 250 مقاما.

الدراسة في الأزهر الشريف صعبة

وأكد المبتهل العراقي، خلال حديثه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أن الأزهر الشريف يعقد ليالي رمضان ودروس رمضانية، وقبل انعقادها، فإنه يشارك في الإنشاد، كما شارك في مسابقات، لكنه يقتصر على القراءة بالطريقة العراقية، لافتًا إلى أن الدراسة في الأزهر الشريف صعبة حتى إنه يقرأ ما يقارب 20 ساعة.

الأزهر الشريف هو قلعة العلم ومنارة الفكر

وأوضح المبتهل العراقي أن الأزهر الشريف هو قلعة العلم ومنارة الفكر، ويحمل منهجا وسطيا: «نفتخر أن انتمينا إلى الأزهر الشريف، وأريد أن أشكر أساتذتي في قسم الحديث، وعلى رأسهم شيخنا الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم والدكتور جلال عجوة وغيرهما، وعلى رأسهم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، جزاه الله خيرا عنا، لما يقدمه من خدمة للطلاب الوافدين، فهو له اليد الطولى في هذا الجانب».