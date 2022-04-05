وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع عقد استشارات مع شركة ألمانية لتطوير قطاع السيارات

شهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، توقيع عقد تقديم استشارات بين شركة النصر للسيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وشركة FEV الألمانية المتخصصة في مجال الاستشارات الخاصة بالتطوير في قطاع السيارات.

إنتاج السيارة الكهربائية

ويتضمن نطاق التعاون مع شركة FEV الألمانية، متابعة إدارة مشروع إنتاج السيارة الكهربائية مع شركة النصر للسيارات، وتطوير الطراز الكهربائي المقرر بدء إنتاجه خلال عام 2023.

ويأتي التوقيع في إطار التعاون الذي بدأ في نوفمبر 2021 مع الاستشاري الألماني FEV، من خلال ترشيح عدد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات الكهربائية المتوافقة مع المعايير التي حددتها شركة النصر للسيارات وفقًا للدراسات، لاختيار أحدها للشراكة في إنتاج سيارات الركوب الكهربائية.

مذكرة تفاهم

ووقع الاختيار على إحدى الشركات المرشحة للشراكة مع شركة النصر في فبراير 2022، ومن المقرر توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين قبل نهاية الشهر الحالي، على أن يتم توقيع العقود قبل منتصف العام 2022.