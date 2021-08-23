شركة النصر: معدلات أمان السيارة الكهربائية عالية والفرامل أوتوماتيك

قال المهندس هاني الخولي، الرئيس التنفيذي لشركة النصر للسيارات، إن معدلات الأمان في السيارة الكهربائية عالية، والفرامل أتوماتيكية، ولا يمكن للسيارة أن تتحرك إلا بعد غلق الفرامل، وعندما تتوقف السيارة «الفرامل تمسك على طول»، وعند الحركة فإن السيارة تمتص المطبات، وثابتة ولا تتحرك.

سهولة استخدام السيارة

وأضاف «الخولي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الاثنين، أنهم حريصون على ملائمة تصميم السيارة الكهربائية للأجواء المصرية، وسهولة استخدامها مع المستهلك المصري، معقبًا: «عندنا في مصر الأجواء والطرق مختلفة عن مكان التصنيع، وطبيعة المستهلك وسلوكياته مختلفة، ولذلك أجرينا اختبارات للسيارة لكي تسير في شوارعنا، وتعيش في الجو بتاعنا من حيث السخونة والمطر، وغيرها، وبناء على ذلك نتخذ قرارات بتعديل المواصفات أو بعض العيوب».

أهمية وجود أماكن شحن قريبة للسائق

وشدد على أن إعادة شحن السيارة من الأمور المهمة التي اتفقوا عليها، لأنه من المهم أن يستطيع السائق شحن سيارته في مكان مناسب بجوار منزله، لأن هذه السيارة بتكنولوجياتها ليست موجودة في مصر، وبالتالي فإن السائق ليس معتادًا عليها، ولذلك تعاونوا مع شركة «إنفينتي» التي رعت فكرة الاختبارات، وكان هناك تنسيق تام في مسألة تدريب السائقين.

تدريب 17 سائقًا

وأشار إلى أنهم دربوا حتى الآن 17 سائقًا، وتسليم السيارات يتم تباعًا، مشددًا على أن «العربية سواقتها سهلة، وهادية واللي بيركبها بيعشقها»، موضحًا أنه جربها وكانت التجربة جميلة، والسيارة تستجيب بسرعة لكل رغبات السائق لأن عزمها قوي.

وأوضح أنهم لم يروا هذه السيارة قبل تصنيعها، وكل الاتفاقات مع الصين كانت من خلال الإنترنت، ولكن بعد وصول السيارة وجدوها جميلة جدًا.