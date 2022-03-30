وزير قطاع الأعمال: 260 نقطة شحن للسيارات الكهربائية بمصر

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الطلب على سيارات الكهرباء زاد بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين، فارتفع من 300 إلى 3000؛ وذلك لزيادة وعي الناس بأهمية السيارات التي تعمل بالكهرباء دون أي برنامج توعوي، لافتا إلى أن محطة الشحنة هي أهم مشكلة يجب حلها لذا تعمل مصر على زيادة محطات الشحن، مؤكدا أن المحطة تتوقف على 3 شروط؛ أولها سعر الكهرباء، وتم الاتفاق مع وزارة الكهرباء ليكون الكيلو وات ساعة بـ 121 قرشا وهذا رقم جيد.

شروط محطات الشحن

وأضاف «توفيق»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»، ويقدمه الإعلامي حسام الدين حسين، أن الشرط الثاني الذي تتوقف عليه محطة الشحن هو رسوم الشحن التي تحصل عليها الشركة، والمتمثلة في 66 قرشا للكيلو وات ساعة، والشرط الثالث هو رسوم الانتظار خلال المحطات لأنها تقف من 6 إلى 8 ساعات، وتعمل الشركات على توفير رسوم شبه رمزية لأن ساعات الانتظار طويلة.

260 نقطة شحنة كهربائي في مصر

وأكد وزير قطاع الأعمال، أن السيارات الكهربائية في مصر حاليا أغلبها استخدام فردي وليس للشركات ويوجد 260 نقطة شحن في مصر وهي كافية، ولكن يتم إقامة أكثر من مصنع في عام 2023، وإنتاج 10 آلاف سيارة ليصبحوا 25 ألف سيارة في 2025، وهؤلاء يحتاجون 3000 شاحن مزدوج لشحن 6000 سيارة في نفس الوقت، وتم التخطيط لإضافة هذه النقاط في المحافظات التي يوجد بها عدد كبير من سيارات الأجرة التي يزيد نسبتها عن 52% من إجمالي السيارات.

عمل شواحن في شرم الشيخ قبل قمة المناخ

وأشار وزير قطاع الأعمال، إلى أنه متوقع أن يكون نصف السيارات الكهربائية المباعة للاستخدام التجاري وليس المنزلي أو العائلي وهؤلاء ليس لديهم شواحن كهربائية، كما يتم إقامة شواحن بكثرة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وشرم الشيخ بإجمالي 3000 شاحن والطرق السريعة بين هذه المحافظات، ويتم إقامة شركات وهي تحت التأسيس حاليا وتكون حكومية.

ولفت إلى أنه تم دعوة شركة للإشراف على محطات الشحن مصرية أو أجنبية، ويتم التجربة من أجل تشغيل كل المحطات بشرم الشيخ في أغسطس المقبل، وذلك قبل شهر من انطلاق قمة المناخ.

ارتفاع سعر السيارة الكهربائية

ولفت وزير الأعمال إلى أن هناك مشاريع بميكروباص كهربائي وتوك توك كهربائي، وتطوير البطارية الكهربائية ونظم التحكم من خلال شركة مصرية ومكتب هندسي ألماني، ويتم التنسيق مع الشركة الصينية التي تصنع السيارة الكهربائية، مؤكدا أن هناك حلما بتكوين سيارة كهربائية بعقول مصرية والاستعانة بـ 20% فقط من الخارج، مشيرا إلى أن السيارة يكون سعرها 320 ألف جنيه، ويزيد بعد انخفاض قيمة الجنيه، وهي سيارة قوية وتتحمل العمل التجاري.