عاجل.. حبس دعاء سهيل خبيرة التغذية لاتهامها بالنصب وترويج أدوية مجهولة

أمرت جهات التحقيق، بحبس «دعاء سهيل» خبيرة التخسيس والتغذية، لاتهامها بالنصب والاحتيال على المواطنين، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

كانت تحريات وردت للإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية، تفيد بممارسة خبيرة التغذية دعاء سهيل نشاط طبي، والترويج لأدوية مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة.

الترويج لأدوية مجهولة المصدر

كما أنها روّجت لتلك الأدوية عبر شاشات القنوات الفضائية، وادعت أن تلك الأدوية تقضي على السمنة وتساعد على التخسيس.

وتبين من التحريات والبلاغات أن الأدوية التي روّجت لها مجهولة وغير مصرح بتداولها من الجهات المختصة.

النصب باسم التخسيس

وتبين من التحريات أنها ادعت أنها خبيرة في مجال سمنة والتخسيس، إذ ظهرت في العديد من البرامج الفضائية، أعلنت خلالها عن منتجات مجهولة المصدر، وأكدت أنها تقي من أضرار السمنة، وتساعد على التخسيس بشكل سريع، مما قد يشكل خطورة على صحة المواطنين، وأدعت دعاء أنها حاصلة على دكتوراه التغذية العلاجية من الخارج من إحدى الجامعات.